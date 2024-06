"Profili, selfie e blog" di Maurizio Caminito alla Maturità 2024: di cosa parla il testo che cita Anna Frank

Da Anna Frank alla comunicazione nel ventunesimo secolo. Oggi, mercoledì 19 giugno, è iniziata la Maturità 2024 e tra le tracce proposte agli studenti c’è anche una riflessione sulle nuove forme di comunicazione nell’era digitale e sul passaggio da “diario segreto” al blog. Il punto di partenza è un testo di Maurizio Caminito, “Profili, selfie e blog”, in cui viene citato anche “Diario di Anna Frank”.

“Profili, selfie e blog” alla Maturità 2024

Tra le tracce proposte per la prima prova scritta spicca un testo del 2014 a cura di Maurizio Caminito che riflette sulla trasformazione del diario personale nell’era digitale.

In “Profili, selfie e blog” l’autore sottolinea come il diario tradizionale, inteso come strumento di introspezione e ricerca di sé, stia mutando in una rappresentazione di sé costruita artificialmente e rivolta agli altri.

Oggi è iniziata la Maturità per oltre mezzo milione di studenti

Secondo l’autore, quindi, la ricerca di approvazione e giudizio da parte degli altri rischia di sostituire la ricerca di sé attraverso il racconto della propria esperienza interiore.

Il rapporto di Maurizio Caminito con i giovani e il web

Nei suoi anni di lavoro nelle università e nelle biblioteche, Caminito si è specializzato in due tematiche di cui ha successivamente scritto molto: quello della conoscenza di internet e quello della scrittura.

I suoi scritti non sono giudicanti nei riguardi di Internet, anzi. L’autore ne ha sempre esaltato tutte le potenzialità e fin dagli esordi ha accompagnato le nuove generazioni verso un uso consapevole del web.

Le tracce della prima prova

Per quanto riguarda l’analisi del testo, la maturità 2024 ha dato voce a Luigi Pirandello con un brano tratto da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”.

La traccia di poesia, invece, vede misurarsi gli studenti con “Pellegrinaggio“di Giuseppe Ungaretti, contenuta nella raccolta “L’allegria“.

Il Ministero, per il testo argomentativo, ha scelto un brano tratto da “Storia d’Europa” dello storico e giornalista Giuseppe Galasso, un testo della costituzionalista Maria Agostina Cabiddu e un brano di Nicoletta Polla-Mattiot tratto da “Riscoprire il silenzio, arte musica e poesia, natura tra ascolto e comunicazione”.

Gli studenti hanno potuto optare anche per un tema d’attualità: oltre a Caminito, il Ministero ha proposto una traccia basata su “Elogio dell’imperfezione” di Rita Levi Montalcini.