Professoressa di italiano fa sesso con la studentessa 14enne a Pescara: docente sospesa per 12 mesi

Sospesa per un anno dal lavoro una professoressa di italiano di Pescara, accusata di aver fatto sesso con una studentessa ai tempi 14enne. La denuncia è arrivata dalla stessa ragazza, che ha raccontato alla psicologa della scuola di essere stata coinvolta in una relazione sessuale con la sua insegnante di 55 anni. Dopo aver analizzato i fatti, avvenuti nell’aprile 2023, il gip ha stabilito che la donna ha abusato del suo ruolo ai danni della giovane, e oltre alla sospensione rischia, potenzialmente, un’accusa di violenza sessuale.

Sesso con la studentessa a Pescara: professoressa di italiano sospesa per un anno

Il caso di Pescara ha suscitato, ovviamente, scalpore e indignazione nella comunità abruzzese e non solo. A quanto emerso, la giovanissima non si sarebbe mai confidata in famiglia, rivelando la storia soltanto alla psicologa scolastica.

Una volta al corrente della vicenda, quest’ultima non ha potuto fare a meno di denunciare il caso, aprendo alle indagini sulla docente 55enne.

Abuso di posizione: fra studentessa e professoressa una relazione affettiva

Come riportato da Il Centro la storia nasce a un anno fa, risalendo ad aprile del 2023. Secondo il gip Francesco Marino, la donna avrebbe approfittato della sua autorità per sedurre la ragazzina e instaurare un legame affettivo con lei.

Questa relazione sarebbe culminata in un rapporto sessuale completo a casa della docente, dopo un periodo di corteggiamento e scambi di messaggi su WhatsApp.

Alcuni dettagli andrebbero a delineare un quadro ben preciso, ovvero quello di una relazione non occasionale ma duratura, caratterizzata anche da scenate di gelosia da parte dell’insegnante.

L’alunna voleva chiudere la relazione, i voti a scuola peggioravano

La studentessa avrebbe deciso di interrompere la relazione, e i suoi voti a scuola nella circostanza sarebbero peggiorati. A quel punto avrebbe deciso di rivolgersi alla psicologa per affrontare la situazione.

La ragazzina ha confermato in seguito alla polizia quanto detto dalla psicologa riguardo all’abuso subito dalla professoressa.

Il giudice ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per la donna, limitandosi a sospendere la sua attività di insegnamento. Si ritiene infatti che non sia probabile che possa commettere nuovi reati simili.

La docente è accusata di abuso del rapporto di fiducia e di atti sessuali con la vittima, sfruttando il suo ruolo di potere. E a causa dell’età della vittima, potrebbe essere incriminata anche per violenza sessuale.

La vicenda ricorda un altro caso simile avvenuto a Roma nel 2020, protagonista un’insegnante di 63 anni arrestata per atti sessuali con una sua allieva minorenne.