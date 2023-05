Professoressa accoltellata da uno studente: drammatica previsione di Matteo Renzi, cos'ha detto l'ex premier

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Matteo Renzi torna sulla vicenda della professoressa accoltellata da uno studente ad Abbiategrasso, esprimendo preoccupazione per le condizioni dell’educazione italiana, chiedendo poi pareri e consigli a chi vive quotidianamente gli ambienti scolastici italiani.

L’intervento di Matteo Renzi

In una nota pubblicata sul proprio sito, il senatore Matteo Renzi è tornato sulla vicenda della professoressa accoltellata da uno studente ad Abbiategrasso, incentrando il suo discorso sulla “questione educativa”.

Secondo il presidente di Italia Viva, che si è detto sconvolto dalla notizia, l’aggressione verificatasi “non è la prima, non è l’ultima temo. Ma la domanda di senso sul significato profondo della scuola, del rapporto genitori/famiglie, del disagio e dell’aggressività di alcune fasce giovanili sembra non interessare nessuno”.

Fonte foto: ANSA L’ingresso dell’istituto superiore “Emilio Alessandrini” di Abbiategrasso, dove uno studente 16enne ha accoltellato una professoressa

“Qui sta il futuro del nostro Paese – prosegue Renzi – non nelle discussioni che si accendono nei talkshow che durano il tempo di un petardo”.

Le proposte per migliorare la scuola

Per Matteo Renzi “il fuoco” necessario a portare, spera, radicali cambiamenti per le nuove generazioni, “si accende nelle scuole, non altrove”.

Proprio per questo il senatore ha lanciato un appello, rivolto specialmente a educatori e studenti, perché condividano con lui le proprie opinioni sul presente e sul futuro della scuola italiana.

Renzi promette di dedicare, nel prossimo futuro, molto più spazio al tema, ma “nel frattempo leggo volentieri ciò che pensate voi, soprattutto addetti ai lavori”, invitandoli a mandargli una mail “se avete tempo, tra l’ultimo compito e lo scrutinio in arrivo”.

L’aggressione ad Abbiategrasso

Le parole di Renzi si ricollegano alla vicenda avvenuta nella mattinata di lunedì 29 maggio nell’istituto superiore “Emilio Alessandrini” di Abbiategrasso, quando uno studente di 16 anni ha accoltellato la sua professoressa di Lettere, una donna di 51 anni.

In seguito all’aggressione, il giovane è stato inizialmente ricoverato nel reparto di Neuropsichiatra infantile del San Paolo di Milano, e successivamente è stato arrestato per tentato omicidio aggravato.

La professoressa aggredita ha invece subito un intervento per la ricostruzione dei tendini e ha riportato tre ferite alla testa, con fratture delle ossa parietali, assieme ad una lesione sopraclaveare e una profonda all’avambraccio.