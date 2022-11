Professore picchia studente che lo aveva preso in giro: pugno dritto nello stomaco. La scuola lo sospende

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un professore ha picchiato uno studente minorenne che lo aveva preso in giro. Sui social gira un video che mostra l’esatta dinamica della vicenda e che inchioda l’adulto alle sue responsabilità.

Il fatto, riportato dal quotidiano toscano ‘Il Tirreno’, è avvenuto in un istituto superiore di Pontedera, nel Pisano.

La dinamica è chiara: in classe uno studente si avvicina alla cattedra e prende in giro il prof che è seduto. L’adulto perde immediatamente la calma e per tutta risposta rifila al ragazzo un pugno nello stomaco. Poi si alza e dice “Allora, cosa fai?”

La classe resta ammutolita, a parte qualcuno che reagisce con un sonoro “Oooh!” mentre il ragazzo è ancora piegato per il dolore e lo choc.

Un video però immortala tutta la scena e mette il docente con le spalle al muro.

Il perché del video

La presenza del video che riprende tutta la sequenza dall’inizio lascia supporre che si sia trattato di un tentativo andato male di creare un contenuto virale da postare sui social.

Fonte foto: iStock - DONGSEON_KIM Una classe scolastica, immagine di repertorio.

Professore sospeso da scuola

Come riporta ‘Il Tirreno’, la scuola ha sospeso l’insegnante e i genitori dello studente colpito hanno sporto denuncia contro il professore. La vicenda è finita sul tavolo della polizia.

Quando i professori tradiscono il loro ruolo

Quello avvenuto a Pontedera non è purtroppo il primo caso in cui un professore perde la pazienza e tradisce il suo ruolo di educatore mettendo le mani addosso a uno studente.

Febbraio 2021: un insegnante del Bresciano è stato sospeso da scuola e denunciato per aver percosso due minorenni con una mazza. Il fatto è avvenuto fuori dall’orario scolastico. I ragazzini stavano facendo esplodere alcuni petardi lanciandoli in un cortile privato.

Il professore, che abitava nello stabile, è sceso in strada armato di mazza. Come risulta dagli atti, l’uomo ha inferto almeno 23 colpi di mazza ai ragazzini prima di calmarsi.

Nell’ottobre del 2020 un professore del Salernitano ha schiaffeggiato e strattonato uno studente che si rifiutava di indossare la mascherina in classe. Anche in questo caso la scena è stata ripresa da un video.

A Pesaro, nel febbraio di quest’anno, un professore ha accusato uno studente di averlo aggredito. Dopo alcune verifiche è però emersa la verità: lo studente era la vittima e l’aggressore era il docente.