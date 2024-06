Professore di religione e avvocato arrestato a Brescia per pedopornografia: nel telefono immagini dell'allieva

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Arrestato professore di religione. Un docente in una scuola privata e avvocato di Brescia è stato fermato con l’accusa di pedopornografia per alcune foto spinte trovate dai genitori di una delle sue alunne nel telefono della ragazza, dirette all’insegnante.

Un professore di religione e avvocato penalista del foro di Brescia è stato arrestato su ordine della procura della città lombarda con l’accusa di pedopornografia, su segnalazione dei genitori di una delle sue alunne.

L’uomo si trova al momento agli arresti domiciliari nella propria abitazione, mentre sono stati sequestrati il suo telefono, il tablet e il computer in modo che possano essere eseguiti i rilievi del caso per confermare o smentire le accuse della famiglia della giovane.

Fonte foto: Tutttocittà Brescia, dove risiedono il professore e l’alunna

La ragazza avrebbe 16 anni e sarebbe stata una delle alunne dell’uomo, 40enne sposato con figli, che frequentava una delle 10 classi dell’istituto privato di Brescia nel quale l’avvocato insegnava religione.

Le accuse di pedopornografia

Stando a quanto riportato dal quotidiano locale Il Giornale di Brescia, sarebbero stati i genitori dell’alunna a segnalare l’uomo alla procura di Brescia, che ha poi provveduto ad arrestarlo una volta acquisito il materiale scoperto.

La coppia avrebbe infatti trovato sul cellulare della figlia, una ragazza di 16 anni, immagini, messaggi e altro materiale esplicito che la giovane si sarebbe scambiata con il professore di religione e avvocato.

Su questo al momento si basa l’arresto dell’uomo, anche se, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, nella sua edizione locale bresciana, filtrerebbero ulteriori elementi dalle ultime indagini della procura.

Le indagini della procura

I primi rilevamenti sui dispositivi elettronici del professore di religione e avvocato di Brescia arrestato per pedopornografia avrebbero infatti confermato il primo quadro accusatorio, ampliandolo in maniera sensibile.

La procura starebbe infatti indagando su possibili contatti con altre allieve dell’uomo che frequentavano una o più delle 10 classi che lo vedevano impegnato nell’insegnamento di religione. Anche i genitori che hanno segnalato per primi i contenuti presenti sul cellulare della figlia sono stati sentiti.

Sempre stando a quanto raccolto dal Corriere della Sera, alcuni mesi fa l’accusato avrebbe anche accompagnato alcune classi in gita scolastica.