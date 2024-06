Professore di 47 anni trovato morto nel bagno di una scuola di Milano: la ricostruzione della vicenda

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in una scuola media di Milano: all’istituto Giambattista Vico, che ha sede in via Felice Orsini 25 (zona Vialba), un professore di 47 anni è stato trovato morto nei bagni durante l’ultimo giorno di scuola.

Professore muore in una scuola media di Milano

La tragica scoperta, stando alle prime informazioni emerse sul caso, è avvenuta pochi minuti prima delle ore 11 di venerdì 7 giugno.

Immediatamente è scattato l’allarme e nell’istituto si sono precipitati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco.

Fonte foto: ANSA

I pompieri sono stati fondamentali per far sì che gli infermieri potessero raggiungere il docente chiuso in bagno.

Per l’insegnante, secondo quanto emerso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuta con automedica e ambulanza, purtroppo non c’era niente da fare.

Le cause del decesso e gli accertamenti

Le cause del decesso sarebbero probabilmente da ricercare in un malore.

Nella scuola sono giunti anche gli agenti della polizia di Stato per svolgere tutti gli accertamenti del caso, utili per fare totale chiarezza sulla dipartita del prof.

Le testimonianze raccolte dagli agenti

Sempre secondo ciò che è trapelato dalle prime ricostruzioni della vicenda, il docente sarebbe andato in bagno proprio perché non si sentiva molto bene.

A riferirlo sono stati alcuni testimoni presenti nell’istituto e ascoltati dagli agenti della questura.