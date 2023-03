Prof di Benevento condannata a 3 anni e 4 mesi per abusi sessuali su uno studente dodicenne

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sesso con un suo alunno di appena 12 anni, avvenuti anche in classe. È stata condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione la professoressa quarantenne di una scuola media di Benevento arrestata lo scorso settembre con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

La sentenza di condanna

Come riporta il Corriere della Sera, la professoressa, già sospesa dall’insegnamento, è stata condannata dal Tribunale di Benevento, al termine del processo col rito abbreviato, a tre anni e quattro mesi di reclusione.

Le indagini erano iniziate nel marzo del 2022 dopo la denuncia della preside della scuola, seguita da quella dei genitori della giovane vittima. Ed avevano portato nel settembre scorso all’arresto della donna, posta ai domiciliari su disposizione del gip.

Abusi sessuali su un 12enne

I fatti sono avvenuti in una scuola media della provincia di Benevento. Secondo quanto ricostruito dalla procura beneventana, la 40enne avrebbe abusato della sua autorità come docente e della posizione di inferiorità dell’alunno, appena dodicenne, per indurlo a compiere e subire atti sessuali.

La donna avrebbe instaurato col ragazzino un rapporto di “predilezione” in classe, seguito da un intenso rapporto di tipo sessuale. Gli abusi sarebbero avvenuti a scuola, approfittando di momenti in cui i due restavano da soli in classe.

La chat WhatsApp

Non solo. Gli abusi avrebbero avuto luogo anche virtualmente, con messaggi, video e audio a contenuto esplicitamente sessuale su WhatsApp. Conversazioni sull’app di messaggistica che avvenivano anche a tarda notte.

Secondo gli inquirenti la 40enne aveva fatto cancellare all’alunno tutto il materiale sul telefonino. Il lavoro dei consulenti informatici della Procura ha però consentito di recuperare parte del contenuto di quelle chat.