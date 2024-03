Prof colpisce in testa studente del liceo Parini a Milano con l'ombrello durante l'occupazione: la reazione

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Momenti di tensione nella mattina di lunedì 4 marzo al liceo Parini di Milano, con un prof che ha colpito con un ombrello uno studente durante l’occupazione. L’insegnate, spintonato dal picchetto di studenti, ha infatti agitato l’ombrello colpendo dei giovani.

Ombrello in testa agli studenti del Parini

Gli studenti, entrati in azione nella mattina di lunedì 4 marzo, non hanno di certo ottenuto la solidarietà di un insegnante che, forse preso dal momento di tensione, ha reagito come nessuno si aspettava. Arrivato all’ingresso dello storico liceo classico Parini a Milano, il prof ha infatti colpito con l’ombrello i giovani.

Un momento che è stato catturato dai presenti, con un video che circola sul web che ha lasciato in tanti a bocca aperta.

Il prof, prima di brandire l’ombrello, aveva cercato di entrato a scuola. Ma il picchetto di studenti, che poco prima avevano appeso all’esterno del Parini un grosso striscione con la scritta ‘Ministero della repressione e del merito x’, lo ha respinto.

Le parole del preside dopo il gesto del prof

Raggiunto da Adnkronos Massimo Nunzio Barrella, presidente del liceo classico, ha condannato il gesto del prof, parlando però di una reazione “sicuramente di nervosismo”.

“Sicuramente non è da incoraggiare – sottolinea Barrella – io stesso non incoraggio la violenza, era un momento di alta tensione per tutti e può essere che il professore abbia perso la pazienza, magari è stato insultato” ha detto il dirigente scolastico.

Barrella ha anche sottolineato che “quando ci sarà modo approfondirò, ora mi concentro sul vigilare e lascio agli studenti la massima libertà di dibattito“.

“Se ci sono stati momenti di tensione tra ragazzi e professori mi dispiace – chiosa il preside del Parini – i professori si impegnano tanto e danno tanto, e si sono sentiti un po’ traditi”.

Parla lo studente, come sta

A essere stato colpito è stato Filippo, studente 18enne del Parini che ha tranquillizzato tutti: “Non mi sono fatto niente, il prof ha anche chiesto scusa”.

Ma lo studente ha sottolineato: “È stato un gesto evocativo delle manganellate agli studenti a Pisa e a Firenze”.

“Diciamo che i docenti si sono divisi in tre categorie: chi in qualche modo ci appoggiava, chi ci strizzava l’occhio e chi era contrario – ha raccontato – e in questa ultima categoria rientra il prof che ha usato l’ombrello su di noi”.