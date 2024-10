Processo Ruby Ter sulle feste di Berlusconi, Cassazione dispone l'appello per le Olgettine e Karima el-Mahroug

Senza fine. Lunedì 14 ottobre la Cassazione ha disposto l’appello a Milano per 22 imputati accusati di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del processo Ruby Ter che coinvolge anche le ex Olgettine, le ragazze ospiti delle feste di Silvio Berlusconi ad Arcore, e Karima el-Mahorug, conosciuta anche come Ruby Rubacuori. In primo grado erano stati tutti assolti. Nel frattempo, i giudici della VI sezione penale – dopo due ore di camera di consiglio – hanno certificato la prescrizione dell’accusa di falsa testimonianza per tutti. Caduta invece l’accusa di riciclaggio per Luca Risso, all’epoca dei fatti fidanzato di Ruby Rubacuori, per il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso.

L’appello disposto dalla Cassazione nel processo Ruby Ter

I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso proposto dalla procura generale della corte d’Appello di Milano, sul processo Ruby Ter, limitatamente al reato di corruzione in atti giudiziari.

Annullate quindi le 25 assoluzioni in primo grado (era anche stato assolto Silvio Berlusconi).

Nell’ultima udienza prima della decisione degli ermellini, infatti, il procuratore generale della Cassazione aveva sollecitato l’annullamento della sentenza di primo grado emessa dai giudici della VII sezione penale del tribunale di Milano.

Prescritta la falsa testimonianza alle ex Olgettine

Inoltre, i giudici della Cassazione hanno dichiarato prescritta la falsa testimonianza nel processo Ruby ter: a essere state accusate erano le ex Olgettine, le ragazze presenti ad Arcore durante le feste di Silvio Berlusconi.

Nel dispositivo della decisione della Cassazione, diffuso dall’Agi, si legge che, per la prescrizione del reato di falsa testimonianza, è annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:

Ioana Amarghioale

Lisney Barizonte

Francesca Cipriani

Concetta De Vivo

Eleonora De Vivo

Karima El Mahrough

Barbara Faggioli

Manuela Ferrera

Marianna Ferrera

Maria Esther Garcia Polanco

Barbara Guerra

Luca Risso (ex compagno di Ruby, ndr)

Raissa Skorkina

Alessandra Sorcinelli

Silvia Trevaini

Iona Visan

Aris Leida Espinosa

Giovanna Rigato

Elisa Toti

Miriam Loddo

Roberta Bonasia

Chi sono i 22 imputati per corruzione

La stessa sentenza del Tribunale di Milano che aveva assolto tutti viene annullata con rinvio per il reato di corruzione in atti giudiziari per:

Ioana Amarghioale

Lisney Barizonte

Iris Berardi

Francesca Cipriani

Concetta De Vivo

Eleonora De Vivo

Karima El Mahrough

Barbara Faggioli

Manuela Ferrera

Marianna Ferrera

Maria Esther Garcia Polanco

Barbara Guerra

Luca Giuliante (primo avvocato di Ruby, ndr)

Raissa Skorkina

Alessandra Sorcinelli

Silvia Trevaini

Iona Visan

Aris Leida Espinosa

Giovanna Rigato

Elisa Toti

Miriam Loddo

Roberta Bonasia

Quindi le loro posizioni, per l’accusa di corruzione in atti giudiziari, arriveranno per la prima volta davanti ai giudici di secondo grado.

Per il tribunale di Milano erano da considerare inutilizzabili le dichiarazioni delle ex Olgettine come testimoni nel dibattimento perché andavano già indagate, quindi accompagnate in aula da un avvocato.

Polanco: “Berlusconi è morto, ora il processo è mio”

Per Marysthelle Polanco, una delle ragazze coinvolte, “non è ancora finita. Berlusconi è morto ma adesso il processo è mio. Pensavo non andasse così, lui è assolto e io rischio di essere condannata, com’è possibile?“.

Il suo avvocato, Andrea Cassamagnaghi, ai microfoni dell’Agi dichiara: “Non sono mai stato così desideroso come oggi di leggere le motivazioni. A oltre 13 anni dai fatti si ricomincia: senza alcuni pezzi, perché sono prescritti, e senza il presunto corruttore Berlusconi che è morto dopo essere stato assolto e l’assoluzione per lui è definitiva”.