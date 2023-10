Processo contro Amanda Knox per calunnia a Patrick Lumumba da rifare: il nuovo capitolo dell'omicidio Meredith

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il processo contro Amanda Knox si dovrà rifare, almeno per parte riguardante la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. Per questo reato l’ex studentessa americana era stata condannata in via definitiva nell’ambito della stessa sentenza della Cassazione che l’aveva assolta – insieme a Raffaele Sollecito – per l’omicidio di Meredith Kercher. La stessa Cassazione ha accolto il ricorso degli avvocati di Knox, che sulla base di una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo avevano presentato ricorso.

Il commento di Amanda Knox dopo la sentenza

Il processo contro Amanda Knox per la calunnia nei confronti di Patrick Lumumba verrà rifatto a Firenze. “Non sono più una condannata. E combatterò con i miei avvocati per dimostrare la mia innocenza una volta per tutte”, ha detto Knox all’ANSA.

“Sono eternamente grata ai miei avvocati, Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia, e a Martina Cagossi, Mitja Gialuz e a Italy Innocence Project, per il loro instancabile sostegno e per la ricerca della giustizia”, ha poi aggiunto.

Knox: “Io e Lumumba entrambi vittime”

Amanda Knox era stata condannata a tre anni di carcere per aver ingiustamente accusato Patrick Lumumba dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher.

“All’epoca di questi tragici eventi, Patrick Lumumba era mio amico. Siamo entrambi vittime della violazione dei miei diritti umani durante il mio interrogatorio, durante il quale sono rimasta impotente contro la pressione coercitiva della polizia”, ha raccontato Amanda Knox in uno dei suoi podcast.

Avvenuto a Perugia il primo novembre 2007, per l’omicidio della studentessa inglese, in Italia per l’Erasmus, è stato condannato a 16 anni di reclusione il giovane ivoriano Rudy Guede.

Il commento degli avvocati dopo la sentenza

“Con questa decisione l’Italia si adegua al diritto europeo. Si internazionalizza dando esecuzione a una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo”, ha commentato l’avvocato Carlo Dalla Vedova, legale storico di Amanda Knox.

“La Cedu ha sempre più rilevanza in quello che si configura come un diritto europeo” ha aggiunto. Luca Luparia Donati, altro avvocato di Amanda Knox, ha sottolineato che “la condanna per calunnia è stata annullata e quindi non esiste”.

“Ora bisognerà vedere la motivazione della Cassazione per capire cosa abbia detto nel merito del ricorso”, ha aggiunto.