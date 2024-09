Procedimento di prevenzione per Milan e Inter nell'inchiesta sugli ultras: cosa rischiano i due club

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

In seguito agli arresti di diversi ultras, la Procura di Milano ha avviato un cosiddetto procedimento di prevenzione nei confronti di Inter e Milan. Le società, che non sono indagate, dovranno dimostrare, nell’ambito di un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei biglietti per le partite.

Cosa rischiano Inter e Milan dopo il procedimento di prevenzione

Nel caso in cui Inter e Milan non riescano a dimostrare di aver reciso i legami col mondo ultrà, come riportato dall’agenzia ANSA, si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

