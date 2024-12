Problemi economici per l’ex stella del Milan Marcel Desailly: dal fisco alla paternità, i guai del 56enne

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex difensore del Milan della nazionale francese, Marcel Desailly, che dichiara di trovarsi in difficoltà finanziarie, dovrà comparire in tribunale per risolvere una controversia con la sua ex compagna: potrebbe essere costretto a pagare un assegno di mantenimento di circa 5mila euro al mese.

Problemi economici per Marcel Desailly

56 anni, considerato uno dei più forti difensori della sua generazione, con un presente tutt’altro che roseo: Marcel Desailly, all’anagrafe Odonkey Abbey, secondo alcune indiscrezioni si troverebbe in difficoltà economiche, che potrebbero peggiorare in seguito all’udienza in tribunale alla quale dovrà presenziare il prossimo martedì 10 dicembre.

Desailly deve infatti risolvere una controversia con la sua ex compagna, Cosma Batista de Alcantara: i due compariranno davanti al tribunale di Parigi per un caso necessario a confermare se l’ex calciatore sia effettivamente il padre biologico di Victoria, figlia della sua ex compagna.

Fonte foto: ANSA Marcel Desailly con la maglia del Milan nel 1998

Secondo il quotidiano francese Le Parisien, Marcel Desailly si sarebbe rifiutato di riconoscere Victoria come sua figlia dal 2021, nonostante gli sia stato ordinato di sottoporsi a un test di paternità a marzo. La vicenda sarebbe però in dirittura d’arrivo.

La possibile decisione del tribunale

Proprio il test del DNA effettuato nei mesi scorsi avrebbe confermato che l’ex calciatore è il padre della bambina, e, di conseguenza, potrebbe essere costretto a pagare un assegno di mantenimento di circa 5.000 euro al mese a Batista de Alcantara, con cui è stato tra il 2010 e il 2018.

Il punto principale della vicenda attualmente si è però spostato sulla situazione patrimoniale di Desailly, che sarebbe “quasi rovinato”, avendo lui stesso affermato di non essere in grado di pagare la cifra richiesta dal tribunale.

Pare che l’ex difensore anche di Chelsea e Marsiglia abbia guadagnato fino all’estate poco meno di 9mila euro al mese in quanto opinionista di beIN, ma al momento starebbe versando al governo circa 4.148 sterline al mese come parte di un adeguamento fiscale.

I guai con il fisco

Sempre secondo le informazioni in possesso del quotidiano francese, Desailly starebbe pagando tale cifra al governo dal 2022, dopo essere stato sanzionato per evasione fiscale tra il 2011 e il 2019. Il difensore campione del mondo del 1998 sarebbe stato anche costretto a vendere i suoi beni per pagare gli alimenti agli altri quattro figli avuti con Virginie Desailly, nonché a una quinta figlia, Aida, che si rifiutò di riconoscere come biologicamente sua.

L’ex compagna ha però affermato di non avere fiducia nelle parole dell’ex difensore: “Da quando l’ho conosciuto, ha sempre sostenuto di non avere un soldo. L’unica cosa che è cambiata è che all’epoca gli credevo”.

Di parere differente l’avvocato di Desailly, secondo il quale il suo cliente “non è un ricco calciatore e uomo d’affari, come la signora Batista de Alcantara cerca di far credere alla gente, anzi il suo futuro professionale è molto incerto, non avendo prospettive di un nuovo contratto” con l’emittente per la quale ha lavorato fino alla scorsa estate.