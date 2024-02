Problemi audio e video nella quarta serata di Sanremo: salta segnale, le proteste sui social degli spettatori

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Problemi audio e video, con il segnale che è saltato anche nel corso del Tg1, nei primi minuti della quarta serata di Sanremo 2024. A segnalare il problema sono stati numerosi utenti sui social che inizialmente pensavano potesse trattarsi di un guaio legato alle proprie antenne casalinghe.

Salta il segnale Rai a Sanremo

Primo minuti caotici in tv per Sanremo, mentre all’Ariston stava prendendo il via la quarta serata del Festival. Su Rai1, infatti, il segnale tv è saltato più volte, con vari “flash” neri sui teleschermi degli spettatori.

Oltre a momenti neri, mentre Amadeus stava scherzando con Fiorello, sono stati segnalati anche problemi audio, con i due showman “mutati” dall’intoppo tecnico.

I problemi sono stati riscontrati da Nord a Sud su tutto il territorio italiano e il problema non riguarda solo la trasmissione televisiva, ma anche quella della diretta su RaiPlay. Precedentemente i problemi erano stati segnalati anche durante il Tg1, con diversi servizi saltati temporaneamente in audio e video, così come nel corso del Prima Festival condotto da Paola e Chiara con Mattia Stanga e Daniele Cabras.

Non è chiaro se il problema sia legato alla pioggia battente e al vento che imperversano in queste ore su Sanremo.

Le segnalazioni sui social

Centinaia i messaggi su X, con diversi utenti che si sono domandati cosa stesse succedendo. “Allora non era la mia antenna” ha scritto un utente sui social.

Fonte foto: ANSA Amadeus e Fiorello scherzano sul palco dell’Ariston

Altri, invece, si sono lamentati per un disservizio, seppur momentaneo, che non è accettabile per un evento come Sanremo e dalla tv di Stato.

C’è anche chi ci scherza: “Questo crash della diretta è John Travolta che ci manda le macumbe“.

Problema rientrato e via alla gara

Nei minuti successivi la situazione sembra essere rientrata e le esibizioni dei cantanti in gara, con l’apertura di Sangiovanni con Aitana, sono proseguite senza apparenti intoppi.

Il programma della quarta serata

La serata di venerdì 9 febbraio è quella dedicata alle cover, occasione dei 30 artisti in gara di omaggiare la storia del Festival e, in generale, della musica italiana e non solo.

Dopo Marco Mengoni, Giorgia e Teresa Mannino, ci sarà Lorella Cuccarini a co-condurre con Amadeus. Tra gli ospiti Arisa e Gigi D’Agostino, Pecco Bagnaia e le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci.