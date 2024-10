Problemi ai sistemi Sogei e sanità rallentata con ricette elettroniche ko, nuovi guai dopo il caso corruzione

Segnalazioni da tutta Italia per i malfunzionamenti sull’emissione delle ricette elettroniche. Come denunciato dalle associazioni dei medici di famiglia, la rete sta facendo registrare da settimane disservizi e rallentamenti ricorrenti, fino ad arrivare a veri e propri blocchi del sistema gestito da Sogei, la società elettronica controllata dallo Stato travolta dallo scandalo corruzione che ha portato all’arresto del direttore generale Paolino Iorio.

I problemi alle ricette elettroniche

Come dichiarato a Repubblica dal segretario del sindacato Fimmg, Silvestro Scotti, i medici di base spesso non possono nemmeno sostituire la ricetta elettronica con la tradizionale ricetta rossa, perché “capita che i farmacisti dicano che non va più bene. Praticamente ci sono problemi nell’erogazione dei farmaci”.

“Oltretutto ormai non ci sono molti approvvigionamenti di blocchetti di ricette rosse, che non bastano più” ha aggiunto il rappresentante della federazione dei medici di medicina generale.

Fonte foto: ANSA

Medico di famiglia al lavoro nel suo studio

I rallentamenti sulla Sanità

A confermare le avarie sulla rete delle ricette elettroniche anche la Regione Toscana, che tramite l’assessorato alla Salute ha segnalato un blocco totale “dovuto a guasti sui sistemi centralizzati gestiti dalla società Sogei del ministero”, salita agli onori della cronaca per l’arresto per corruzione di Paolino Iorio, fermato in flagranza mentre riceveva una mazzetta da 15mila euro da un imprenditore.

“Anche oggi il sistema che permette ai medici di medicina generale, ai pediatri e a tutti gli specialisti ospedalieri di produrre e emettere ricette elettroniche dematerializzate continua a funzionare a singhiozzo” hanno fatto sapere dalla Toscana, mentre dalle Marche sono arrivate sollecitazioni nei confronti del ministero dell’Economia per ripristinare le operazioni.

“Questi non funzionamenti determinano l’impossibilità di emettere la ricetta da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici prescrittori e l’impossibilità di prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato alla prenotazione per il cittadino che è già in possesso della ricetta dematerializzata” hanno dichiarato dalla Regione.

Le proteste dei farmacisti

Lamentele per i disservizi anche da parte dei farmacisti, che tramite le parole del presidente di Federfarma Veneto, Andrea Bellon, denunciano che “sono due giorni che, di fronte alle persone in coda convinte di ritirare i farmaci al banco, dobbiamo scusarci per un disservizio che non dipende da noi”.

“Non sappiamo se la causa del problema sia dovuta al Sistema di accoglienza regionale o a quello nazionale, quello che di certo riscontriamo sul campo da quasi due settimane è un disservizio strutturale anche piuttosto frequente” ha sottolineato il rappresentante dell’associazione di categoria.