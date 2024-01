Problemi a Tiscali Mail, segnalazioni di utenti da tutta Italia: difficoltà ad accedere alla casella di posta

Problemi per gli utenti di Tiscali Mail. Sui social in tanti hanno segnalato l’impossibilità di accedere alla propria casella di posta elettronica già dalla serata di giovedì 25 gennaio. Il disservizio è stato notato maggiormente la mattina di venerdì 26 gennaio, come dimostrano i grafici di Downdetector, sito che consente appunto di segnalare un problema legato alle funzionalità di un sito. Al momento, l’azienda non avrebbe lasciato alcun comunicato.

Le segnalazioni sui social

Su X, le segnalazioni degli utenti con l’hashtag #Tiscalidown sono diverse.

C’è chi sottolinea come la problematica si registri sia da app sia da desktop, qualcuno teme che si possa trattare di un attacco hacker.

Fonte foto: Tiscali.it Il messaggio che campeggia sul sito di Tiscali

Le segnalazioni su Downdetector

Sul sito Downdetector, gli utenti che segnalano il disservizio danno qualche dettaglio in più.

“Errore autenticazione da Thunderbird. Non ho trovato sul sito Tiscali comunicazioni al riguardo”, scrive uno di loro.

“Da ieri sera, 25 gennaio, non funziona la mia mail Tiscali. Mi esce un errore di autenticazione del mio account”, aggiunge Marco.

Per Daniele, invece, “si riescono a inviare le mail e accedere alla webmail, ma in ricezione non arrivano mail da ieri sera”.

Corrado, poi, spiega che “non fa accedere all’email, dice ‘account inesistente‘”.

Ancora nessun comunicato

Al momento non sarebbe stato rilasciato alcun comunicato da Tiscali in merito al disservizio.