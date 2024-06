Pro Vita, migliaia di persone a Roma per il corteo contro l'aborto. Pillon: "La 194 andrà cancellata"

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

“La legge 194 andrà sicuramente cancellata“. A dirlo è Simone Pillon, ex senatore leghista, che oggi sabato 22 giugno a Roma ha portato lo striscione “Scegliamo la vita” durante il corteo contro l’aborto di Pro Vita & Famiglia in sfilata nella Capitale. Presente anche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: “Condivido la difesa della famiglia e dei bambini”. Presenti 3mila persone alla manifestazione, partita da piazza della Repubblica verso i Fori Imperiali.

Migliaia di persone al corteo contro l’aborto di Pro Vita & Famiglia a Roma

Migliaia di persone si sono radunate oggi sabato 22 giugno al corteo Pro Vita & Famiglia in sfilata a Roma, cui partecipano famiglie da tutta Italia e 120 associazioni.

La manifestazione contro l’aborto è partita da piazza della Repubblica e ha percorso via Cavour fino a via dei Fori Imperiali, in prossimità dell’Altare della Patria.

L’ex senatore leghista Simone Pillon in corteo a Roma

Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che vi sarebbero circa 3mila partecipanti, nonostante gli organizzatori abbiano sostenuto che le persone a manifestare “sono state oltre 30mila”, come riporta RomaToday.

L’ex senatore leghista Pillon: “La 194 andrà cancellata”

Presente al corteo anche l’ex senatore leghista Simone Pillon, feroce antiabortista, che a ANSA ha dichiarato: “Dopo 6 milioni di morti per l’aborto, la legge 194 andrà cancellata“.

Per Pillon, che ha portato lo striscione “Scegliete la vita. Manifestazione nazionale per la vita”, è tempo “di dire basta, fermiamo questa legge iniqua, ritorniamo a dare importanza alla vita”.

“Nel 2024 ci sono tutti gli strumenti per prevenire gravidanze indesiderate e per aiutare le mamme” a partorire, ha affermato Pillon. “Non so se ci siano le condizioni politiche per abrogare la legge 194, ma andrà sicuramente cancellata”.

Il presidente dei senatori FI Maurizio Gasparri: “Condivido la difesa dei bambini”

Presente al corteo anche il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri: “Sono venuto perché io sono per la vita. Condivido la difesa della famiglia , della genitorialità, dei bambini”.

“Oggi si è alzata forte a Roma la voce di migliaia di persone per chiedere la fine dell’aborto, una pratica barbara e disumana”, ha commentato il portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus Jacopo Coghe, nelle dichiarazioni riportate da RomaToday.