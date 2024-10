Aeroporto di Brindisi, fiamme dal motore dell'aereo: 184 passeggeri evacuati, scalo riaperto dopo ore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paura all’aeroporto di Brindisi, dove si è verificato un principio di incendio a bordo di un aereo Ryanair, su cui erano presenti 184 passeggeri (più i membri dell’equipaggio). I voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, quindi riaperto intorno alle 11:30.

La nota sul principio d’incendio sull’aereo all’aeroporto di Brindisi

Aeroporti di Puglia ha comunicato che sono stati sospesi i voli in arrivo e partenza dall’aeroporto di Brindisi. In una nota è stato anche reso noto che “a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi” e che “il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio”.

I passeggeri, si legge ancora nel comunicato, si trovano “già in aerostazione dove sono assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo”.

L’aeroporto di Brindisi, dove nella mattinata di giovedì 3 ottobre si è verificato un principio di incendio al motore di un aereo in partenza.

Nessun ferito sull’aereo all’aeroporto di Brindisi

Come riportato dall’agenzia ANSA, in seguito al principio di incendio al motore dell’aereo Ryanair Fr 8826 in partenza per Torino dall’aeroporto di Brindisi nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Per alcune ore non sono previsti arrivi o partenze dall’aeroporto al fine di consentire le operazioni di messa in sicurezza del velivolo.

Cosa è successo sull’aereo all’aeroporto di Brindisi

In base a quanto riferito dal Corriere della Sera, il volo Ryanair FR 8826 era già pronto per il decollo quando, all’improvviso, una fiammata è partita dal motore.

L’evacuazione dei passeggeri che si trovavano a bordo del velivolo è stata immediata: il comandante ha deciso di far usare gli scivoli di emergenza e, nel frattempo, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme divampate dal motore dell’aereo.

Allo stato attuale, non si conoscono ancora i motivi che avrebbero provocato il guasto. I tecnici hanno avviato le procedure per il ripristino della pista dell’Aeroporto del Salento di Brindisi.

Riaperto l’aeroporto di Brindisi

Intorno alle 11:30, l’aeroporto di Brindisi è tornato a funzionare regolarmente, venendo riaperto in seguito alla verifica dello stato e dell’agibilità della pista.