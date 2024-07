Principio d'incendio all'hotel Plaza di Roma, fiamme partite dalla cucina: paura in albergo, ma nessun ferito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ennesimo rogo degli ultimi giorni a Roma si è verificato nella serata di giovedì 18 luglio in pieno centro, con il principio di incendio divampato dalla cucina dell’hotel Plaza in zona via del Corso. Le fiamme, scoppiate nel retro della struttura ricettiva, sono state rapidamente gestite dai vigili del fuoco, che lo hanno neutralizzato. Sul posto anche la polizia locale per gestire l’emergenza.

Allarme incendio all’hotel Plaza di Roma, fiamme in cucina

Il principio di incendio ha fatto scattare l’allarme intorno alle 19,30 nella zona della cucina dell’hotel Plaza di Roma, quando presumibilmente le maestranze erano al lavoro per il servizio di cena.

La struttura ricettiva si trova immediatamente a ridosso della centralissima via del Corso, affacciando su via Belsiana.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è scoppiato nell’hotel Plaza di via del Corso, Roma

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

Sul posto sono sopraggiunte, in tempi rapidi, varie pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Gli agenti si sono occupati di mettere in sicurezza l’area, mentre i vigili del fuoco, arrivati insieme ad altre pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Centro, hanno provveduto a gestire le fiamme.

L’incendio è stato domato, fortunatamente, in tempi relativamente brevi con l’incendio che non ha provocato il ferimento di nessuno.

L’hotel, inoltre, è rimasto perfettamente agibile a parte i locali cucina, dove è scoppiato l’incendio, per i quali è stato inibito l’accesso.

Gli incendi a Roma

Sono giorni particolarmente difficili nell’area di Roma a causa dei numerosi incendi. Uno degli ultimi in ordine di tempo, quello scoppiato in zona Casal Lumbroso, ha impegnato i vigili del fuoco per due giorni, causando una colonna di fumo nero visibile anche dal centro della Capitale.

Mentre diverse abitazioni vicine sono state evacuate per precauzione, le forze dell’ordine hanno chiuso al traffico le vie intorno al rogo. Parallelamente, un altro incendio è scoppiato in zona Tor Vergata, aggravando la situazione.

Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione Civile di Roma, ha consigliato ai cittadini di chiudere le finestre e di evitare l’uso di condizionatori senza filtri. La qualità dell’aria, inoltre, è oggetto di assiduo monitoraggio da parte dell’Arpa per verificare eventuali livelli di tossicità.