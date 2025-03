Principe Federico di Lussemburgo ucciso dalla PolG a 22 anni: cos'è la malattia genetica rara

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il principe Federico di Lussemburgo, figlio minore di Roberto di Lussemburgo e di Giulia di Nassau, è morto all’età di 22 anni a causa della PolG, malattia rara di cui era affetto. Il decesso è avvenuto lo scorso venerdì 28 febbraio, ma la famiglia ne ha dato notizia solo adesso con un toccante carosello di fotografie che ritraggono il principe assieme ai suoi parenti.

L’annuncio della morte del principe Federico di Lussemburgo

Roberto di Lussemburgo ha dato notizia della morte del Principe Federico con una lettera firmata da lui e dalla moglie Julie Elizabeth Houston Ongaro, condividendo alcuni scatti del figlio con la sua famiglia.

Il principe Roberto ha raccontato: “Venerdì 28 febbraio, in occasione della Giornata delle malattie rare, il nostro amato figlio ci ha chiamato nella sua stanza per parlargli un’ultima volta. Frederik ha trovato la forza e il coraggio di dire addio a ciascuno di noi a turno: suo fratello Alexander; sua sorella Charlotte; me; i suoi tre cugini, Charly, Louis e Donall; suo cognato Mansour; sua zia Charlotte e suo zio Mark. Aveva già detto tutto quello che aveva nel cuore alla sua straordinaria madre”.

Il principe Roberto di Lussemburgo.

Roberto di Lussemburgo ha raccontato che Federico ha rivolto loro parole, a volte “gentili”, altre “sagge” e “istruttive”, e ha poi salutato tutti con una vecchia battuta di famiglia.

Il principe Roberto ha anche rivelato che l’ultima domanda che il figlio gli ha rivolto è stata: “Papà, sei orgoglioso di me?“. Il suo racconto: “Da diversi giorni non riusciva quasi più a parlare, quindi la chiarezza di queste parole è stata tanto sorprendente quanto profonda era la portata del momento. La risposta era molto semplice e lui l’aveva sentita così tante volte, ma in quel momento aveva bisogno di rassicurazioni”.

La causa della morte di Federico di Lussemburgo

Federico di Lussemburgo è morto a causa della PolG, malattia rara che gli era stata diagnosticata all’età di 14 anni.

“Questa è la battaglia che Frederik ha combattuto e questo è il fardello che ha dovuto portare per tutta la vita. Lo ha sempre fatto con grazia e con umorismo”, ha raccontato il papà Roberto.

C0s’è la PolG e i sintomi della malattia

Come si legge sul sito della PolG Foundation, la PolG è “un disturbo genetico che priva le cellule del corpo di energia, provocando una progressiva disfunzione e insufficienza di più organi”.

Questa malattia “si potrebbe paragonare ad avere una batteria difettosa che non si ricarica mai completamente ed è in costante stato di esaurimento”.