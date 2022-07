Principe Carlo, donazione milionaria dalla famiglia bin Laden: scandalo a corte, scoppia il caso tra i sudditi

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il principe Carlo d’Inghilterra ha accetto una donazione per la fondazione di beneficenza dalla famiglia di Osama bin Laden, nel 2013. La notizia ha già fatto il giro della stampa britannica, e creato polemiche tra i sudditi della Corona. Tuttavia da parte di Clarence House è arrivata tempestiva una spiegazione.

Il principe Carlo ha ricevuto un milione di sterline dai bin Laden

A rivelare l’esistenza della donazione è stato il Sunday Times, precisando anche la quantità di soldi versata da uno dei fratelli di Osama bin Laden al Prince of Wale’s Charitable Fund.

All’associazione sarebbe arrivato ben un milione di sterline, circa 1,2 milioni di euro. Una cifra impressionante che non può essere passata inosservata.

La Fondazione del principe non voleva i soldi dei bin Laden?

Lo staff del principe ha fatto sapere, attraverso la Bbc, che la donazione è stata accettata solo dopo che sono stati tutti i controlli richiesti in questi casi.

Ogni tentativo di strumentalizzare la cosa e darle connotazioni diverse da quanto è avvenuto “corrisponderebbe al falso“.

Secondo quanto riportato dal Sunday Times, Carlo d’Inghilterra avrebbe accettato il denaro nonostante le obiezioni dei membri del consiglio della Fondazione.

Voci prontamente smentite dal presidente Sir Ian Cheshire. Che ha spiegato che il denaro è stato accettato dai consigliere, ovviamente solo dopo le dovute verifiche e notificando diversi enti, compreso il governo.

Insomma, non ci sarebbe stata nessuna lotta all’interno della Fondazione per accettare dei “soldi sporchi” che, a ben vedere, non sono mai stati tali.

Cosa c’entra Osam bin Laden con i soldi inviati a Carlo

Il nome di bin Laden in Occidente è inevitabilmente collegato agli attacchi terroristici dell’11 settembre alle Torri Gemelle, ma in Medio Oriente non è così.

Fonte foto: ANSA Osama bin Laden in un videomessaggio agli Stati Uniti.

In Arabia Saudita, infatti, i bin Laden sono una famiglia di costruttori, e di recente anche petrolieri, molto vicina al sovrano. Che costruisce moschee, palazzi e altri edifici con il permesso di decreti reali.

È tra i clan più ricchi e di successo di Gedda, che ha ben poco a che spartire con Osama, da sempre noto come la pecora nera della famiglia.

Negli anni ’80 aveva lasciato i suoi fratelli per recarsi in Afghanistan durante la guerra contro i sovietici, combattendo al fianco dei guerriglieri islamici e dalla stessa parte della Cia e del Pakistan.

Negli anni ’90 Osama bin Laden iniziò il processo di radicalizzazione, venendo disconosciuto e diseredato dalla famiglia nel 1994. Si trasferì prima in Sudan e poi di nuovo in Afghanistan, da dove lanciò l’attacco al World Trade Center e all’Occidente.

Il terrorista è morto nel 2011, mentre la donazione fatta alla fondazione benefica del principe Carlo risale a due anni più tardi, al 2013.