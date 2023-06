Primo volo Virgin Galactic, la missione con equipaggio italiano si è conclusa con un successo

È terminato con successo il primo volo di Virgin Galactic. La missione Galactic 01 ha visto la navicella rientrare nello spazioporto in New Mexico dopo il decollo delle 17 (ora italiana) dopo un volo di 75 minuti. I tre membri dell’equipaggio italiano hanno concluso tutti gli esperimenti previsti.

Nessun intoppo, quindi, per il primo volo di Virgin Galactic, effettuato dopo le vicissitudini legali che avevano coinvolto la compagnia un paio di anni fa.

Come previsto, la navicella si è staccata dal carrier intorno ai 15 chilometri di altezza e ha acceso il propulsore che ha permesso di lanciare SpaceShipTwo verso le quote suborbitali. Il volo è stato trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Virgin Galactic.

L’Italia è stata grande protagonista di questo primo volo Virgin Galactic. A bordo, infatti, c’era un equipaggio composto da tre italiani: il Colonello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare Italiana, il Tenente Colonnello Angelo Landolfi, Medico dell’Aeronautica Militare Italiana, e Pantaleone Carlucci, ingegnere e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Uno dei tre, subito dopo la partenza, ha mostrato la bandiera italiana alla telecamera che inquadrava l’interno della navicella. Durante la missione il team italiano ha effettuato tutti e 13 gli esperimenti previsti. Insieme ai tre italiani era presente a bordo anche Colin Bennett, il trainer di Virgin Galactic che ha addestrato l’equipaggio.

Presenti, inoltre, i due piloti Virgin Galactic: l’italo-americano Michael Masucci e il pilota italiano Nicola Pecile.

What a day! Grazie to everyone who watched our livestream. Check out the #Galactic01 spaceflight stats!

⏰ Take-off Time

8:30 AM MDT

📍 Release Altitude

44,500 FT

🚀 Apogee

52.9 Miles

🌎 Landing Time

9:42 AM MDT

Number of Payloads

🔬 13

More info about today’s spaceflight:… pic.twitter.com/3s9YD2jbP0

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023