Primo trapianto a cuore totalmente battente al mondo realizzato all'ospedale di Padova

La sanità italiana dimostra, ancora una volta, di essere un’eccellenza planetaria. Per la prima volta al mondo, infatti, nell’ospedale di Padova è stato effettuato un trapianto a cuore totalmente battente. Merito dell’equipe dell’unità di cardiochirurgia, guidata dal direttore Gino Cerosa. Di fatto, l’organo è stato trapiantato da un donatore a cuore fermo di un altro ospedale al paziente, grazie a particolari macchinari che hanno permesso che non smettesse di battere. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha riconosciuto ai sanitari di aver varcato, “primi al mondo, una nuova frontiera della cardiochirurgia e della trapiantistica”. Il governatore ha aggiunto che “qusti clinici eccezionali hanno anche il grande pregio di non fermarsi mai, di non accontentarsi dei tanti risultati già raggiunti, ma di cercare sempre un passo in più ridare le vita a malati così gravi da avere la necessità di un trapianto di cuore. Questa è una notizia che farà il giro del mondo anche come testimonianza del livello complessivo raggiunto dalla qualità della sanità nella nostra regione”. Cerosa, dal canto suo, ha poi spiegato che il paziente sta bene, ma anche di essere felice perché “questo risultato apre la strada a molti altri”. Dopodiché ha ringraziato la famiglia del donatore, “senza non sarebbe stato possibile”.