Primo calo dei prezzi di benzina e diesel a febbraio: quanto costa adesso il pieno in città e in autostrada

Prezzi in calo. Il quarto weekend di febbraio 2024 si apre con benzina e diesel in discesa mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada.

Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, dopo gli aumenti delle scorse settimane: dopo oltre un mese tornano i ribassi.

La benzina in modalità servito era arriva oltre la soglia dei 2 euro al litro.

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 22 febbraio su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,864 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,868, pompe bianche 1,854)

a 1,864 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,868, pompe bianche 1,854) diesel self service a 1,834 euro/litro (-2, compagnie 1,839, pompe bianche 1,825);

a 1,834 euro/litro (-2, compagnie 1,839, pompe bianche 1,825); benzina servito a 2,004 euro/litro (invariato, compagnie 2,046, pompe bianche 1,919);

a 2,004 euro/litro (invariato, compagnie 2,046, pompe bianche 1,919); diesel servito a 1,974 euro/litro (-1, compagnie 2,016, pompe bianche 1,889);

a 1,974 euro/litro (-1, compagnie 2,016, pompe bianche 1,889); gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704);

a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704); metano a 1,368 euro/kg (-2, compagnie 1,392, pompe bianche 1,348);

a 1,368 euro/kg (-2, compagnie 1,392, pompe bianche 1,348); gnl 1,213 euro/kg (invariato, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,206 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale è:

benzina self service: 1,953 euro/litro;

1,953 euro/litro; diesel self service: 1,928 euro/litro;

1,928 euro/litro; benzina servito: 2,214 euro/litro;

2,214 euro/litro; diesel servito: 2,192 euro/litro;

2,192 euro/litro; gpl: 0,850 euro/litro;

0,850 euro/litro; metano: 1,498 euro/kg;

1,498 euro/kg; gnl: 1,226 euro/kg.