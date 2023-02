Primarie Pd 2023, Bonaccini e Schlein candidati a confronto: quali sono i loro programmi per il partito

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La commissione nazionale per il congresso del Partito democratico, nei giorni scorsi, ha reso noti i dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. I 151.530 votanti hanno deciso che a sfidarsi alle Primarie Pd 2023 di domenica 26 febbraio saranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la deputata Elly Schlein, ex vice proprio del suo sfidante. Ma quali sono i loro programmi dei due aspiranti segretari per il partito? Ecco, nel dettaglio, le loro proposte.

Chi sono i candidati alle Primarie Pd 2023

I 151.530 votanti nei congressi di circolo del Pd hanno espresso le loro preferenze per scegliere i candidati finalisti alla segreteria dem, attraverso le Primarie di domenica 26 febbraio.

I più votati sono stati Stefano Bonaccini (79.787 voti, 52,87%) ed Elly Schlein (52.637 voti, 34,88%). Più indietro, e quindi ‘esclusi’ dai gazebo, Gianni Cuperlo (12.008 voti, 7,96%) e Paola De Micheli (6.475 voti, 4,29%).

Fonte foto: ANSA Da sinistra a destra: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo

Chi è Stefano Bonaccini

Stefano Bonaccini è nato a Campogalliano, in provincia di Modena, il 1° gennaio 1967. È sposato e ha due figlie.

In passato è stato segretario provinciale della Sinistra Giovanile e assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Modena.

Nel 2007 ha aderito al Pd, diventando segretario provinciale a Modena.

Nel 2010 ha vinto le primarie, venendo eletto segretario regionale del Pd dell’Emilia Romagna, e quindi consigliere regionale con Vasco Errani governatore.

Nel 2013 l’allora segretario dem, Matteo Renzi, lo ha nominato responsabile Enti locali nella segreteria nazionale.

Nel 2014 è stato eletto presidente della Regione Emilia Romagna, venendo poi riconfermato nel 2020, battendo la candidata leghista Lucia Borgonzoni.

Qual è il programma di Stefano Bonaccini

Il programma completo di Stefano Bonaccini è a questo link.

Ecco le proposte principali:

referendum vincolanti tra tutti gli iscritti sulle grandi scelte, come alleanze e programma di Governo;

tra tutti gli iscritti sulle grandi scelte, come alleanze e programma di Governo; salario minimo legale per i settori non coperti dalla contrattazione;

per i settori non coperti dalla contrattazione; via i tirocini extracurricolari e sostegno all’apprendistato;

e sostegno all’apprendistato; istituzione del Reddito di formazione per tenere insieme a una forte garanzia del reddito il percorso personalizzato di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro;

per tenere insieme a una forte garanzia del reddito il percorso personalizzato di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro; reale parità salariare tra uomini e donne e congedi paritari;

tra uomini e donne e pensione contributiva di garanzia per i giovani che valorizzi i periodi di formazione;

che valorizzi i periodi di formazione; riscatto agevolato della laurea ;

; servizi educativi da 0 a 6 anni universali e gratuiti ;

; obbligo scolastico a 18 anni ;

; 5 miliardi in più nel Sistema sanitario nazionale ;

; ius soli e ius scholae;

e tutela dei diritti delle donne, della comunità LGBTQI+, delle persone con disabilità, dei migranti e dei richiedenti asilo;

Chi è Elly Schlein

Elena Ethel Schlein, detta Elly, è nata a Lugano, in Svizzera, il 4 maggio 1985.

Nel 2011 si è laureata col massimo dei voti in Giurisprudenza, all’Università di Bologna. Durante gli studi ha iniziato il suo percorso politico: prima nella sinistra giovanile, poi nel 2008 in America, per dare una mano nella campagna presidenziale di Barack Obama.

Nel 2013 è diventata il volto di Occupy Pd, il movimento dei giovani dem nato per protestare contro i franchi tiratori che avevano bloccato la candidatura di Romano Prodi al Quirinale.

Dal 2014 al 2019 è stata europarlamentare per l’Italia nell’VIII legislatura.

Nel 2020 si è candidata alle elezioni regionali in Emilia Romagna, venendo nominata vicepresidente e assessore con deleghe regionali al welfare e al Patto per il clima, proprio sotto la gestione di Stefano Bonaccini.

Dal 2022 è deputata. A Sanremo, in vista delle Primarie, ha ricevuto l’endorsement di Levante.

Il programma della candidata Elly Schlein

Il programma completo di Elly Schlein è a questo link.

Ecco le proposte principali:

politica migratoria e di asilo autenticamente europea, che metta in atto il principio di solidarietà e di una equa ripartizione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea, previsti dai Trattati;

e di autenticamente europea, che metta in atto il principio di solidarietà e di una equa ripartizione delle responsabilità tra tutti gli Stati membri dell’Unione europea, previsti dai Trattati; un Green New Deal di investimenti che accompagnino la transizione ecologica necessaria;

di investimenti che accompagnino la necessaria; un piano di step concreti per raggiungere la piena decarbonizzazione entro il 2050, azzerando le emissioni climalteranti, e il 100% di rinnovabili al 2035;

entro il 2050, azzerando le emissioni climalteranti, e il contrasto a elusione ed evasione fiscale;

ed battaglia contro le discriminazioni , in ogni loro forma e declinazione, per difendere il diritto di ogni individuo ad affermare pienamente se stesso e a poterlo fare in sicurezza e serenità;

, in ogni loro forma e declinazione, per difendere il diritto di ogni individuo ad affermare pienamente se stesso e a poterlo fare in sicurezza e serenità; difesa del reddito di cittadinanza;

maggiori investimenti nel settore pubblico della sanità;

della accesso gratuito alla pillola RU486;

ius soli;

obbligo scolastico a 18 anni ;

; rendere gratuito l’accesso all’istruzione garantendo i libri di testo, il trasporto pubblico, le rette universitarie per le famiglie più fragili e quelle del ceto medio;

l’accesso all’istruzione garantendo i libri di testo, il trasporto pubblico, le rette universitarie per le famiglie più fragili e quelle del ceto medio; abolizione stage extracurriculari gratuiti.