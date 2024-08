Prezzi di benzina e diesel in salita venerdì 23 agosto: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Salgono i prezzi. Il quarto weekend di agosto 2024 si apre con un lieve aumento della benzina e del diesel. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 23.

Prezzi dei carburanti, calano benzina e diesel

Il prezzo del petrolio al barile è stabile nei mercati internazionali e la rete dei carburanti italiana risente, tendenzialmente, della mancanza di scossoni nelle quotazioni del greggio.

Ma c’è anche un altro elemento che influisce, e che spinge all’insù, il prezzo della benzina e del diesel: milioni di vacanzieri in marcia sulle autostrade per il controesodo di fine ferie. Il numero di automobili sulle autostrade s’impenna e i prezzi alle pompe salgono. Il calo c’è, ma solo sulle autostrade.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento.

Salgono sia in autostrada, ma anche nelle città dal momento che quasi tutti fanno il pieno prima di mettersi in viaggio. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano dunque alcuni assestamenti al rialzo.

Di seguito i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy insieme alle elaborazioni del quotidiano Il Sole 24 Ore e del magazine Al Volante. Ecco il costo di venerdì 23 agosto su 18mila impianti:

benzina prezzo medio a quota 1,815 euro al litro (con un valore massimo di 2,184 euro/litro);

a quota 1,815 euro al litro (con un valore massimo di 2,184 euro/litro); diesel prezzo medio a quota 1,691 euro al litro (con un valore massimo di 2,154 euro/litro);

a quota 1,691 euro al litro (con un valore massimo di 2,154 euro/litro); benzina self service a 1,906 euro/litro (1,824 la rilevazione precedente);

a 1,906 euro/litro (1,824 la rilevazione precedente); diesel self service a 1,797 euro/litro (rispetto a 1,702 della rilevazione precedente).

E ancora:

gpl a 0,714 euro/litro (0,721 la settimana precedente);

a euro/litro (0,721 la settimana precedente); metano a 1,328 euro/kg (contro 1,308).

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada ecco la media dei prezzi nazionale comunicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nella giornata del 23 agosto (mancano i dati sul servito):

benzina self service 1,906 euro/litro (contro 1,917 euro/litro della settimana precedente);

1,906 euro/litro (contro 1,917 euro/litro della settimana precedente); gasolio self service 1,797 euro/litro (contro 1,809 euro/litro della settimana precedente);

1,797 euro/litro (contro 1,809 euro/litro della settimana precedente); gpl 0,858 euro/litro (prima era 0,856 euro/litro);

0,858 euro/litro (prima era 0,856 euro/litro); metano 1,455 euro litro (prima era 1,457 euro/litro).