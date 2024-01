Prezzi di benzina e diesel in risalita a gennaio: quanto costa oggi fare il pieno in città e in autostrada

Prezzi in aumento. Il terzo weekend di gennaio 2024 si apre con benzina e diesel in risalita mentre prosegue la guerra tra Israele e Hamas che accende il Medio Oriente. Quanto costa oggi fare il pieno in città o in autostrada.

Prezzi in aumento

I prezzi medi nazionali di benzina e diesel sono ancora in salita, a causa dei movimenti al rialzo decisi in questi giorni dagli operatori.

Tornano ad aumentare anche le quotazioni internazionali dei raffinati.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

I prezzi medi del carburante

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 18 gennaio su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,780 euro/litro (1,778 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,771 e 1,793 euro/litro (no logo 1,770);

a 1,780 euro/litro (1,778 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,771 e 1,793 euro/litro (no logo 1,770); diesel self service a 1,739 euro/litro (rispetto a 1,736), con i diversi marchi tra 1,731 e 1,750 euro/litro (no logo 1,728);

a 1,739 euro/litro (rispetto a 1,736), con i diversi marchi tra 1,731 e 1,750 euro/litro (no logo 1,728); benzina servito a 1,920 euro/litro (1,917 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,860 e 1,997 euro/litro (no logo 1,826);

a 1,920 euro/litro (1,917 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,860 e 1,997 euro/litro (no logo 1,826); diesel servito a 1,879 euro/litro (contro 1,875), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,820 e 1,954 euro/litro (no logo 1,783);

a 1,879 euro/litro (contro 1,875), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,820 e 1,954 euro/litro (no logo 1,783); gpl tra 0,721 e 0,739 euro/litro (no logo 0,707);

tra 0,721 e 0,739 euro/litro (no logo 0,707); metano tra 1,407 a 1,541 euro/kg (no logo 1,409).

I prezzi in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, la media nazionale secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è:

benzina self service: 1,866 euro/litro;

1,866 euro/litro; diesel self service: 1,830 euro/litro;

1,830 euro/litro; gpl: 0,846 euro/litro;

0,846 euro/litro; metano: 1,510 euro/kg.