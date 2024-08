Prezzi di benzina e diesel in calo venerdì 9 agosto: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Calano i prezzi, ma non ovunque. Il secondo weekend di agosto 2024 si apre con un lieve ribasso della benzina e del diesel in città, ma in autostrada il costo si alza in conseguenza dell’aumentare di persone in fuga per l’esodo estivo. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 9.

Prezzi dei carburanti, calano benzina e diesel

In città si può tirare un sospiro di sollievo: il prezzo medio nazionale della benzina è al livello più basso dal 5 febbraio, mentre il prezzo del gasolio è il più basso dal 18 giugno. L’andamento dei prezzi sembra seguire quello dei vacanzieri: le città vanno svuotandosi e la minore domanda di carburante fa calare i costi

Al contrario le autostrade hanno visto aumentare a dismisura il traffico e, di conseguenza, i prezzi alla pompa.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 8 agosto su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,832 euro/litro (1,846 la rilevazione precedente), con le compagnie in media a 1,836 euro/litro e il no logo a 1,824;

a 1,832 euro/litro (1,846 la rilevazione precedente), con le compagnie in media a 1,836 euro/litro e il no logo a 1,824; diesel self service a 1,711 euro/litro (rispetto a 1,727), con le compagnie in media a 1,716 euro/litro e il no logo a 1,702;

a 1,711 euro/litro (rispetto a 1,727), con le compagnie in media a 1,716 euro/litro e il no logo a 1,702; benzina servito a 1,976 euro/litro (1,991 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi in media a 2,017 euro/litro e le pompe bianche a 1,895;

a 1,976 euro/litro (1,991 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi in media a 2,017 euro/litro e le pompe bianche a 1,895; diesel servito a 1,856 euro/litro (contro 1,872), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi a 1,898 euro/litro (no logo 1,772).

E ancora:

gpl tra a 0,714 euro/litro (compagnie 0,723, pompe bianche 0,703);

metano a 1,331 euro/kg (no logo 1,321).

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada:

benzina self service: 1,925 euro/litro;

1,925 euro/litro; diesel self service: 1,819 euro/litro;

1,819 euro/litro; benzina servito: 2,192 euro/litro;

2,192 euro/litro; diesel servito: 2,092 euro/litro.

E ancora.

gpl: 0,856 euro/litro;

0,856 euro/litro; metano: 1,453 euro/kg.