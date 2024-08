Prezzi di benzina e diesel in calo venerdì 30 agosto: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Calano i prezzi. Il quinto e ultimo weekend di agosto 2024 si apre con una lieve diminuzione del prezzo della benzina e del diesel. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 30.

Prezzi dei carburanti, calano benzina e diesel

Il prezzo del petrolio al barile è stabile nei mercati internazionali e la rete dei carburanti italiana risente, tendenzialmente, della mancanza di scossoni nelle quotazioni del greggio.

Ma c’è anche un altro elemento che influisce, e che spinge al ribasso, il prezzo della benzina e del diesel: milioni di ormai ex vacanzieri hanno già concluso le loro ferie e sono tornati in città. Terminati i controesodi, la richiesta di carburante cala di conseguenza, sia nelle città che sulle autostrade.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento.

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano dunque alcuni assestamenti al ribasso. Sale invece il prezzo del metano.

Di seguito i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy insieme alle elaborazioni del quotidiano Il Sole 24 Ore e del magazine Al Volante. Ecco il costo di venerdì 30 agosto su 18mila impianti:

benzina prezzo medio a quota 1,803 euro al litro (la settimana scorsa era a 1,815);

a quota 1,803 euro al litro (la settimana scorsa era a 1,815); diesel prezzo medio a quota 1,678 euro al litro (1,691 la settimana precedente);

a quota 1,678 euro al litro (1,691 la settimana precedente); benzina self service a 1,808 euro/litro (prima era 1,906);

a 1,808 euro/litro (prima era 1,906); diesel self service a 1,683 euro/litro (sette giorni prima era a quota 1,797).

E ancora:

gpl a 0,729 euro/litro (0,714 la settimana precedente);

a 0,729 euro/litro (0,714 la settimana precedente); metano a 1,373 euro/kg (contro 1,328).

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada ecco la media dei prezzi nazionale comunicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nella giornata del 30 agosto (mancano i dati sul servito):

benzina self service 1,892 euro/litro (contro 1,906 euro/litro della settimana precedente);

1,892 euro/litro (contro 1,906 euro/litro della settimana precedente); gasolio self service 1,782 euro/litro (contro 1,797 euro/litro della settimana precedente);

1,782 euro/litro (contro 1,797 euro/litro della settimana precedente); gpl 0,859 euro/litro (prima era 0,858 euro/litro);

0,859 euro/litro (prima era 0,858 euro/litro); metano 1,455 euro litro (il prezzo è rimasto stabile da una settimana all’altra).