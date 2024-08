Prezzi di benzina e diesel in calo venerdì 16 agosto: quanto costa oggi un pieno in città e in autostrada

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Calano nuovamente i prezzi. Il terzo weekend di agosto 2024 si apre con un lieve ribasso della benzina e del diesel. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 16.

Prezzi dei carburanti, calano benzina e diesel

Le quotazioni del petrolio mostrano un andamento in leggero ribasso, in un quadro di sostanziale stabilità. Stabilità che si riflette sui prezzi per gli automobilisti.

Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano micro assestamenti al ribasso, come già avvenuto nelle settimane precedenti.

Fonte foto: IPA

Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati pubblicati da Quotidiano Energia, elaborati sull’andamento dei prezzi comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, ecco il costo alle 8 di giovedì 15 agosto su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,824 euro/litro (1,832 la rilevazione precedente);

a 1,824 euro/litro (1,832 la rilevazione precedente); diesel self service a 1,702 euro/litro (rispetto a 1,711 della settimana prima);

a 1,702 euro/litro (rispetto a 1,711 della settimana prima); benzina servito a 1,917 euro/litro (1,976 la rilevazione precedente);

a 1,917 euro/litro (1,976 la rilevazione precedente); diesel servito a 1,810 euro/litro (contro 1,856 della settimana precedente).

E ancora:

gpl a 0,721 euro/litro (0,714 la settimana precedente);

a euro/litro (0,714 la settimana precedente); metano a 1,308 euro/kg (contro 1,331).

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada ecco la media dei prezzi nazionale comunicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nella giornata del 16 agosto (mancano i dati sul servito):

benzina self service 1,917 euro/litro;

1,917 euro/litro; gasolio self service 1,809 euro/litro;

1,809 euro/litro; gpl 0,856 euro/litro;

0,856 euro/litro; metano 1,457 euro/litro;