Prezzi di benzina e diesel dopo le voci sulle accise in aumento venerdì 4 ottobre: quanto costa oggi un pieno

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Aumentano i prezzi. Il primo weekend di ottobre 2024 si apre con un rialzno della benzina e del diesel, dopo le voci sull’aumento delle accise proprio sul gasolio rilanciate dai media e definite “fuorvianti” dal Ministero dell’Economia. Ecco quanto costa fare il pieno in città o in autostrada venerdì 2.

Prezzi dei carburanti, aumentano benzina e diesel

Dopo tre mesi di ribassi, salgono le quotazioni internazionali dei carburanti.

L’aumento è legato alla paura di una escalation del conflitto in Medio Oriente: Eni sale di 1 centesimo sui prezzi raccomandati di benzina e diesel.

Fonte foto: IPA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Nel frattempo, in attesa di recepire questi aumenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano poco mosse.

I prezzi medi di benzina e diesel

Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero delle imprese e del Made in Italy elaborati successivamente da Staffetta Quotidiana, ecco il costo alle 8 di giovedì 3 ottobre su 18 mila impianti:

benzina self service a 1,735 euro/litro (1,734 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,718 e 1,746 euro/litro (no logo 1,729)

a 1,735 euro/litro (1,734 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,718 e 1,746 euro/litro (no logo 1,729) diesel self service a 1,618 euro/litro (rispetto a 1,617), con i diversi marchi tra 1,604 e 1,629 euro/litro (no logo 1,613)

a 1,618 euro/litro (rispetto a 1,617), con i diversi marchi tra 1,604 e 1,629 euro/litro (no logo 1,613) benzina servito a 1,880 euro/litro (1,881 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,809 e 1,953 euro/litro (no logo 1,790)

a 1,880 euro/litro (1,881 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,809 e 1,953 euro/litro (no logo 1,790) diesel servito a 1,,763 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,697 e 1,836 euro/litro (no logo 1,673)

E ancora:

gpl tra 0,727 e 0,749 euro/litro (no logo 0,711)

tra 0,727 e 0,749 euro/litro (no logo 0,711) metano tra 1,342 a 1,401 euro/kg (no logo 1,351)

Quanto costano benzina e diesel in autostrada

Per quel che riguarda invece i prezzi di benzina e diesel in autostrada, comunicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

benzina self service: 1,837 euro/litro

1,837 euro/litro diesel self service: 1,735 euro/litro

E ancora.

gpl: 0,862 euro/litro

0,862 euro/litro metano: 1,460 euro/kg