Prezzi di benzina e diesel ancora in calo venerdì 7 giugno: quanto costa oggi un pieno in città e autostrada

I prezzi della benzina e del diesel risultano ancora in calo all’inizio del mese di giugno. Scopriamo quanto costa oggi fare un pieno di carburante in città e in autostrada.

Prezzi dei carburanti, calano benzina e diesel

Non si ferma il calo dei carburanti, in scia alla discesa delle quotazioni di petrolio e prodotti raffinati: ‘Staffetta Quotidiana’ ha segnalato che il prezzo medio della benzina è ai minimi da metà marzo.

Il gasolio, invece, è a un passo dalla soglia di 1,70 euro al litro.

Automobili in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento di carburante.

I prezzi medi di benzina e diesel

Stando ai dati raccolti da Quotidiano Energia, comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit sul costo del rifornimento, ecco il prezzo praticato dei carburanti:

benzina self service a 1,859 euro/litro -4 millesimi, compagnie 1,862, pompe bianche 1,854);

a 1,859 euro/litro -4 millesimi, compagnie 1,862, pompe bianche 1,854); diesel self service a 1,708 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,702);

a 1,708 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,710, pompe bianche 1,702); benzina servito a 2,001 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 2,041, pompe bianche 1,923);

a 2,001 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 2,041, pompe bianche 1,923); diesel servito a 1,852 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,891, pompe bianche 1,772).

E ancora:

gpl a 0,709 euro/litro (invariato, compagnie 0,719, pompe bianche 0,698);

a 0,709 euro/litro (invariato, compagnie 0,719, pompe bianche 0,698); metano a 1,324 euro/kg (+2 millesimi, compagnie 1,339, pompe bianche 1,310);

a 1,324 euro/kg (+2 millesimi, compagnie 1,339, pompe bianche 1,310); gnl a 1,202 euro/kg (+7 millesimi, compagnie 1,207 euro/kg, pompe bianche 1,199 euro/kg).

I costi dei carburanti in autostrada

Per quanto riguarda, invece, i prezzi di benzina e diesel in autostrada:

benzina self service: 1,949 euro/litro;

1,949 euro/litro; diesel self service: 1,821 euro/litro;

1,821 euro/litro; benzina servito: 2,222 euro/litro;

2,222 euro/litro; diesel servito: 2,092 euro/litro.

E ancora.

gpl: 0,843 euro/litro;

0,843 euro/litro; metano: 1,449 euro/kg;

1,449 euro/kg; gnl: 1,242 euro/kg.