Prezzi benzina mai così alti nel 2024, rincari ai massimi da 6 mesi: quanto costa un pieno lunedì 8 aprile

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

I prezzi della benzina continuano a salire. Lunedì 8 aprile si apre con un rincaro di benzina e diesel che supera la soglia di 1,9 euro al litro. Brutte notizie per l’inflazione, che potrebbe schizzare ancora più in alto dopo un aumento dello 0,8% a marzo. Quanto costa fare il pieno in città o in autostrada?

Prezzi di benzina e diesel in aumento

Proseguono i rincari dei carburanti (che il bonus potrebbe non riuscire a mitigare). Benzina e diesel superano la soglia di 1,9 euro a litro (attenzione anche al costo delle sigarette per il terzo rincaro). La soglia, superata da benzina e quasi raggiunta da diesel, è da intendersi per il rifornimento di carburante in modalità self (la meno cara) e non in autostrada, per il quale un pieno arriva a costare in media 7 euro di più.

La conferma arriva dai prezzi aggiornati nella mattinata dell’8 aprile e dal ministero dei Trasporti che osserva i rincari e i cali del costo dei carburanti. Il dato medio regionale pubblicato dal Mimit riporta che solo in poche Regioni il costo si è mantenuto sotto la soglia di 1,9 euro a litro, ma presto potrebbe aumentare e adeguarsi.

Fonte foto: ANSA Prezzo medio benzina in aumento: superata la soglia di 1.9 euro a litro

I prezzi medi di benzina e diesel

I prezzi medi parlano chiaro: la soglia psicologica dei 2 euro a litro sta per avvicinarsi. Mentre il diesel resta sotto 1.9 euro a litro, la benzina un po’ ovunque aumenta. In Abruzzo la benzina è arrivata a costare 1.908 euro a litro in modalità self (città). Stesso prezzo in Emilia-Romagna e appena più basso in Umbria, Campania, Piemonte, Lombardia, Sicilia e Molise. Tocca 1.910 euro a litro la benzina in Friuli Venezia Giulia, mentre in Puglia, Toscana e provincia di Trento oscilla tra 1.914 e 1.916 euro a litro per il self.

Il prezzo medio di Basilicata segna un aumento maggiore, con la benzina che si ferma appena sotto 1.940 euro a litro, come accade in Calabria. In Valle d’Aosta il prezzo medio della benzina in modalità self è di 1.930 euro a litro, mentre nella provincia di Bolzano arriva a toccare i 1.946 euro a litro.

Le Regioni dove costa meno

Alcune Regioni presentano prezzi medi più bassi rispetto alle altre. In Marche, Veneto e Lazio il prezzo della benzina in modalità self service in città resta entro la quota di 1.9 euro a litro. Nello specifico:

Lazio – benzina self a 1.895 euro a litro (prezzo medio)

Marzo – benzina self a 1.886 euro a litro (prezzo medio)

Veneto – benzina self a 1.893 euro a litro (prezzo medio)