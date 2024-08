Previsioni meteo weekend tra caldo con ondate di calore e isolati temporali: allerta in varie città e regioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Si prospetta un weekend all’insegna del caldo in buona parte delle località italiane, tra temperature in ulteriore aumento e l’allerta in varie città a causa delle ondate di calore. Non mancherà, tuttavia, qualche rovescio e temporale su Alpi e Appennino meridionale. Di seguito, le previsioni meteo per le giornate di venerdì 30 agosto, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

Allerta caldo, bollino rosso in diverse città

Prosegue l’allerta per le ondate di calore in tutta Italia. Come riportato dal bollettino del Ministero della Salute, per la giornata di venerdì 30 agosto le città contrassegnate con il massimo livello di allerta, il bollino rosso, sono 8. 4, invece, quelle con il bollino arancione.

I centri da bollino rosso sono: Bari, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Roma, Trieste. Sono previsti picchi fino a 37-38 gradi.

Una ragazza sventola un ventaglio nel centro di Firenze, città contrassegnata da bollino rosso nella giornata di venerdì 30 agosto

Le 4 città da bollino arancione, invece, sono: Bologna, Bolzano, Rieti e Verona.

Molte di più le città contrassegnate da bollino giallo, 14 in tutto: Ancona, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Viterbo. Solo a Cagliari si segnala bollino verde.

Le previsioni meteo per venerdì 30 agosto

Nord: Sole prevalente, salvo nel pomeriggio con qualche annuvolamento in sviluppo sui rilievi, senza particolari fenomeni atmosferici. Temperature in rialzo, con le massime tra 32 e 36 gradi.

Sole prevalente, salvo nel pomeriggio con qualche annuvolamento in sviluppo sui rilievi, senza particolari fenomeni atmosferici. Temperature in rialzo, con le massime tra 32 e 36 gradi. Centro: Anche qui tempo in prevalenza soleggiato, al pomeriggio sviluppo di addensamenti nuvolosi sull’Appennino senza fenomeni associati. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi.

Anche qui tempo in prevalenza soleggiato, al pomeriggio sviluppo di addensamenti nuvolosi sull’Appennino senza fenomeni associati. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Sud: Sole con possibile formazione di isolati acquazzoni sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 31 e 35 gradi

Le previsioni meteo per sabato 31 agosto

Nord: Soleggiato sulle pianure e sulle coste. Su Alpi ed Appennini nubi irregolari con qualche rovescio durante le ore diurne. Temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.

Soleggiato sulle pianure e sulle coste. Su Alpi ed Appennini nubi irregolari con qualche rovescio durante le ore diurne. Temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi. Centro: Poco nuvoloso in tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento che interesserà le zone montuose nel giorno. Temperature in aumento con massime tra 32 e 38 gradi.

Poco nuvoloso in tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento che interesserà le zone montuose nel giorno. Temperature in aumento con massime tra 32 e 38 gradi. Sud: Poco nuvoloso per tutta la giornata su tutto il territorio. Locali annuvolamenti durante il giorno nella zona dell’Appennino. Temperature in aumento con massime tra 31 e 37 gradi.

Le previsioni meteo per domenica 1° settembre

Nord: Soleggiato sulle pianure per tutta la giornata. Instabilità su Alpi occidentali e nord Appennino con temporali durante le ore del pomeriggio. Temperature in lieve flessione con massime tra 30 e 36 gradi.

Soleggiato sulle pianure per tutta la giornata. Instabilità su Alpi occidentali e nord Appennino con temporali durante le ore del pomeriggio. Temperature in lieve flessione con massime tra 30 e 36 gradi. Centro: Sole su tutte le regioni per la persistenza dell’anticiclone africano. Qualche nube solo sui rilievi. Temperature stazionarie, valori massimi tra 33 e 37 gradi.

Sole su tutte le regioni per la persistenza dell’anticiclone africano. Qualche nube solo sui rilievi. Temperature stazionarie, valori massimi tra 33 e 37 gradi. Sud: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio per l’intera giornata, con temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi.