Previsioni meteo weekend: in arrivo piogge intense e freddo, quali saranno le regioni più colpite

Il weekend in arrivo sarà segnato dal maltempo diffuso su gran parte della Penisola. Attese precipitazioni, anche sotto forma di nubifragi. Ci saranno anche raffiche di vento che interesseranno diverse aree.

Meteo, le previsioni per venerdì 18 novembre 2022

IlMeteo.it informa che una perturbazione interesserà il Centro-Sud tirrenico. Al mattino rovesci a carattere temporalesco. Al Nord qualche piovasco alternato a pause asciutte o schiarite al Nordest.

Nel pomeriggio piogge più intense sul basso Tirreno, migliora altrove. In nottata previsto un nuovo peggioramento a partire dalla Sardegna. Venti da deboli a localmente moderati.

Fonte foto: ANSA

Nord – Nuvolosità diffusa e piovaschi sparsi, soprattutto nella pianura del Nordest e al mattino. Migliorerà da metà mattinata. Sprazzi di sole in montagna, in Liguria e nel pomeriggio su gran parte dei settori. Valori massimi attesi tra i 12-13-14 di Aosta, Torino e Milano e i 16-17 di Venezia, Trento, Bologna

– Nuvolosità diffusa e piovaschi sparsi, soprattutto nella pianura del Nordest e al mattino. Migliorerà da metà mattinata. Sprazzi di sole in montagna, in Liguria e nel pomeriggio su gran parte dei settori. Valori massimi attesi tra i 12-13-14 di Aosta, Torino e Milano e i 16-17 di Venezia, Trento, Bologna Centro e Sardegna – Un fronte perturbato investirà le regioni tirreniche e l’Umbria soprattutto al mattino, con temporali e piovaschi. Pioggia e schiarite anche in Sardegna mentre sulle regioni adriatiche il sole sarà prevalente, un po’ meno sulle Marche. Valori massimi compresi tra i 13 di l’Aquila e i 18-19-20 di Roma, Ancona e Pescara (22 a Cagliari).

– Un fronte perturbato investirà le regioni tirreniche e l’Umbria soprattutto al mattino, con temporali e piovaschi. Pioggia e schiarite anche in Sardegna mentre sulle regioni adriatiche il sole sarà prevalente, un po’ meno sulle Marche. Valori massimi compresi tra i 13 di l’Aquila e i 18-19-20 di Roma, Ancona e Pescara (22 a Cagliari). Sud e Sicilia – Previste piogge sulle coste tirreniche nella mattinata e nel pomeriggio. Sul resto delle regioni e settori il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Valori massimi attesi tra i 15 di Potenza e i 23 di Palermo e Bari.

Meteo, le previsioni per sabato 19 novembre 2022

Un vortice ciclonico porterà un’intensa perturbazione al Centro-Sud e poi anche sulla Romagna dove sono attese precipitazioni a tratti forti, soprattutto su tutto il settore tirrenico. Piogge sparse sul resto del Sud. Molte nubi sul resto del Nordest, tempo decisamente più soleggiato al Nordovest dove farà molto freddo al mattino.

Nord – Una perturbazione andrà a interessare l’Emilia Romagna orientale con piogge via via più intense e sotto forma di temporale, soprattutto in Romagna. Cielo molto nuvoloso o coperto sul Veneto e sulle coste friulane. Il tempo sarà decisamente soleggiato al Nordovest, ma il risveglio sarà decisamente molto freddo, invernale. Valori massimi attesi tra i 10-12 di Aosta, Milano, Torino, Bologna e i 15-16 di Trento, Bolzano e Genova e Venezia.

– Una perturbazione andrà a interessare l’Emilia Romagna orientale con piogge via via più intense e sotto forma di temporale, soprattutto in Romagna. Cielo molto nuvoloso o coperto sul Veneto e sulle coste friulane. Il tempo sarà decisamente soleggiato al Nordovest, ma il risveglio sarà decisamente molto freddo, invernale. Valori massimi attesi tra i 10-12 di Aosta, Milano, Torino, Bologna e i 15-16 di Trento, Bolzano e Genova e Venezia. Centro e Sardegna – Maltempo diffuso sull’isola, poi anche sul Lazio e verso sera sulle Marche, piogge meno intense sul resto delle regioni, ma pur sempre presenti. Valori massimi compresi tra gli 11-12 di l’Aquila e Campobasso e i 15-16 di Roma e Firenze

– Maltempo diffuso sull’isola, poi anche sul Lazio e verso sera sulle Marche, piogge meno intense sul resto delle regioni, ma pur sempre presenti. Valori massimi compresi tra gli 11-12 di l’Aquila e Campobasso e i 15-16 di Roma e Firenze Sud e Sicilia – Il vortice ciclonico porterà maltempo sulla Campania, successivamente sulla Calabria tirrenica settentrionale. Piogge meno intense sul resto delle regioni e più probabili su Puglia meridionale e Sicilia. Venti forti di Libeccio e di Scirocco, mari molto mossi e temperature massime in diminuzione. Valori massimi attesi tra i 13 di Potenza e i 22-23 di Palermo e Catanzaro

Meteo, le previsioni per domenica 20 novembre 2022

Giornata scandita da intense piogge su Romagna e Marche, Sicilia, Campania, Salento e su gran parte del Sud. Tempo migliore altrove con cielo sereno, eccezione fatta per dei piovaschi mattutini sul resto del Centro. Calo termico generale, molto freddo di notte al Nord.

Nord – La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni per cui a parte qualche pioggia mattutina in Romagna e molte nubi sul basso Veneto, per il resto si avrà un ampio soleggiamento con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 9 di Aosta e i 14-15 di Genova, Venezia, Trento e Bolzano

– La pressione aumenta ulteriormente sulle nostre regioni per cui a parte qualche pioggia mattutina in Romagna e molte nubi sul basso Veneto, per il resto si avrà un ampio soleggiamento con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Valori massimi attesi tra i 9 di Aosta e i 14-15 di Genova, Venezia, Trento e Bolzano Centro e Sardegna – Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto e con qualche contenuta pioggia. Il tempo andrà poi migliorando nel corso del pomeriggio con maggiori schiarite. Valori massimi compresi tra gli 11 di l’Aquila e Perugia e i 15-16-17 di Cagliari, Firenze e Roma

– Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto e con qualche contenuta pioggia. Il tempo andrà poi migliorando nel corso del pomeriggio con maggiori schiarite. Valori massimi compresi tra gli 11 di l’Aquila e Perugia e i 15-16-17 di Cagliari, Firenze e Roma Sud e Sicilia – Tempo molto instabile. Al mattino previste precipitazioni diffuse soprattutto in Campania, Puglia meridionale e Sicilia occidentale. Nel pomeriggio gran parte delle regioni vedranno piogge e temporali. Valori massimi attesi tra gli 11 di Potenza e i 20 di Catanzaro (17 circa altrove).

Meteo, in arrivo abbondanti nevicate

L’abbassamento delle temperature innescherà abbondanti nevicate in quota, a partire da lunedì 21 novembre, con i fiocchi che si spingeranno fin verso i 7/800 metri (localmente fino a 3/400 metri in provincia di Bolzano, in caso di precipitazioni intense) su Lombardia (Valtellina, Valcamonica), Trentino Alto Adige, Veneto (Dolomiti bellunesi, Altopiano di Asiago) e Friuli Venezia Giulia.

Sugli Appennini, invece, a causa del richiamo più mite delle correnti dai quadranti meridionali, ci aspetta nevicate intense a partire dai 1300/1400 metri circa.