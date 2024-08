Previsioni meteo per la settimana di Ferragosto con ondate di calore e temporali: quando può finire il caldo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Non si placa il caldo torrido che sta facendo registrare alte temperature in tutta Italia con picchi di 40 gradi. Anche per la settimana di Ferragosto le previsioni confermano l’ondata di afa portata dall’anticiclone africano, che continuerà a insistere su tutta la penisola. Il solleone dovrebbe essere interrotto da forti temporali su alcune zone del Settentrione tra la sera del 14 e il 15, che potrebbe aprire la strada ad altre perturbazioni nel fine settimana.

L’anticiclone africano

Come riportato dalle previsioni degli esperti di 3bMeteo, l’anticiclone africano spingere ai massimi le temperature su tutta Europa nei primi giorni della settimana di Ferragosto.

Dalla giornata di mercoledì 14 una limitata perturbazione di origine atlantica arriverà dalla Francia, sfiorando però soltanto l’Italia, dove possibili intensi temporali potrebbero scatenarsi sul alcune aree delle Alpi e sulla Valpadana occidentale. Qualche nuvola con piogge anche in Sardegna, ma il resto della Penisola sarà attanagliata dal grande caldo almeno fino a sabato 17, quando la perturbazione atlantica potrebbe arrivare anche nel nostro Paese.

Fonte foto: ANSA

Il sole su Genova

Le città da bollino rosso

Secondo l’ultimo aggiornamento sul bollettino delle ondate di calore elaborato dal ministero della Salute, sono 17 le città da bollino rosso segnalate per lunedì 12 agosto, 19 nella giornata di martedì 13 e 22 in quella di mercoledì 14.

In particolare, sui 27 centri urbani monitorati, sono 17 quelli che fanno segnare in tutti e tre i giorni della settimana il massimo livello di caldo torrido, che può portare a eventuali ripercussioni sulla salute non solo di anziani e categorie a rischio, ma anche su persone sane e attive (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona).

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 12 agosto

Nord: sereno con qualche copertura e annuvolamenti nel pomeriggio e qualche temporale sulle Alpi, specie settentrionali. Temperature senza variazioni, massime tra 35 e 38.

sereno con qualche copertura e annuvolamenti nel pomeriggio e qualche temporale sulle Alpi, specie settentrionali. Temperature senza variazioni, massime tra 35 e 38. Centro: sole e locali velature in transito sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 40.

sole e locali velature in transito sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 40. Sud: soleggiato con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature stabili o in ascesa, massime tra 35 e 40.

Martedì 13 agosto

Nord : cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni locali su Alpi e Nord Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 38.

: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con precipitazioni locali su Alpi e Nord Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 38. Centro: sereno ma con locali temporali nel pomeriggio sull’Appennino e zone della Toscana. Temperature in lieve locale flessione, massime tra 34 e 39.

sereno ma con locali temporali nel pomeriggio sull’Appennino e zone della Toscana. Temperature in lieve locale flessione, massime tra 34 e 39. Sud: sereno a tratti nuvoloso nel pomeriggio in montagna, ma senza piogge. Temperature stabili, massime tra 35 e 40.

Mercoledì 14 agosto

Nord: Cielo sereno in pianure e nubi in aumento su Alpi e Prealpi con piogge e temporali nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 38.

Cielo sereno in pianure e nubi in aumento su Alpi e Prealpi con piogge e temporali nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 38. Centro: sereno o poco nuvoloso con possibili temporali sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39.

sereno o poco nuvoloso con possibili temporali sull’Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39. Sud: sereno o poco nuvoloso con possibili precipitazioni isolate nelle zone appenniniche. Temperature stabili, massime tra 35 e 40.

Giovedì 15 agosto

Nord – Al nord ovest : Sereno sul litorale della Liguria e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove.

: Sereno sul litorale della Liguria e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvole sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. : Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove. Centro – Sul tirreno : Sereno a Roma e sulle pianure toscane con nuvole sparse nel resto della costa. Sull’adriatico : Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

– : Sereno a Roma e sulle pianure toscane con nuvole sparse nel resto della costa. : Sereno sui litorali e sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso. Sud – Coperto con pioggia debole sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’adriatico: Sereno sul litorale e sulle coste ioniche, coperto con debole pioggia altrove. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con pioggia debole sul cagliaritano e nell’interno della Sardegna, nuvole sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda e l’interno della Sicilia.

Venerdì 16 agosto

Nord – Al nord ovest: Piogge di forte intensità sulla costa ligure, mentre nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Sereno sulle Alpi centrali. Al nord est : Nubi sparse con ampie schiarite .

Piogge di forte intensità sulla costa ligure, mentre nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Sereno sulle Alpi centrali. : Nubi sparse con ampie schiarite Centro – Sul tirreno: Forti precipitazioni sui litorali e sulle pianure toscane, nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso e sul resto della zona.

– Forti precipitazioni sui litorali e sulle pianure toscane, nuvole sparse con ampie schiarite altrove. : Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso e sul resto della zona. Sud – Sul tirreno: Sereno sulla costa e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: Sereno sul litorale adriatico e ionico, nuvole sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese e sul palermitano, cielo coperto con pioggia debole nell’interno della Sardegna, piogge intense sulla Costa Smeralda.