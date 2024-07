Previsioni meteo senza sole a inizio luglio, mare mosso e temporali: temperature in calo, dove farà meno caldo

E la chiamano estate, canterebbe Bruno Martino. Le previsioni meteo dei primi giorni di luglio vedono l’Italia ancora divisa in due: maltempo al Nord con temporali, vento e mare mosso, temperature in calo; caldo al Sud, dove splende il sole. Complessivamente, stop al caldo africano praticamente in tutte le regioni, con perturbazioni anche violente che colpiranno l’arco alpino. Non mancherà la grandine.

Allerta meteo gialla in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di lunedì 1 luglio.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle seguenti zone del Veneto:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Fonte foto: 123RF

Poi per rischio temporali nelle seguenti zone:

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine per rischio idrogeologico:

Friuli-Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Dove farà caldo: il bollino sulle ondate di calore

Secondo il Ministero della Salute, in alcune città farà comunque molto caldo, stando al bollettino sulle ondate di calore.

Lunedì 1° luglio, infatti, è previsto bollino rosso a:

Campobasso: 33 gradi

Bollino giallo invece a:

Ancona: 34 gradi

34 gradi Bari: 35 gradi

35 gradi Catania: 35 gradi

35 gradi Frosinone: 35 gradi

35 gradi Messina: 35 gradi

35 gradi Palermo: 35 gradi

35 gradi Perugia: 31 gradi

31 gradi Pescara: 33 gradi

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’ondata di caldo africano è conclusa, anche al Sud.

Ci saranno giorni con una temperatura adeguata alle medie stagionali, poi un rialzo prima del rischio maltempo nel weekend.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 2 luglio

Nord : variabilità con incremento della instabilità pomeridiana su Nord Est e Lombardia con locali temporali; tempo più asciutto altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi;

: variabilità con incremento della instabilità pomeridiana su Nord Est e Lombardia con locali temporali; tempo più asciutto altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi; Centro: instabile con acquazzoni e temporali su Appennino e versante adriatico; assenza di precipitazioni altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi;

instabile con acquazzoni e temporali su Appennino e versante adriatico; assenza di precipitazioni altrove. Temperature in calo, massime tra 24 e 28 gradi; Sud: tempo instabile con rovesci e temporali, più probabili e intensi sull’Appennino al pomeriggio; fenomeni meno probabili in Sicilia. Temperature in calo, massime tra 27 e 32 gradi.

Mercoledì 3 luglio

Nord: nubi e piogge, specie al mattino, più probabili fra Liguria, Piemonte e Lombardia; ampie schiarite entro sera. Temperature in calo, massime tra 22 e 26 gradi;

nubi e piogge, specie al mattino, più probabili fra Liguria, Piemonte e Lombardia; ampie schiarite entro sera. Temperature in calo, massime tra 22 e 26 gradi; Centro: tempo instabile, specie al pomeriggio-sera, con acquazzoni e temporali specie su interne e Appennino. Temperature in calo, massime tra 23 e 27 gradi;

tempo instabile, specie al pomeriggio-sera, con acquazzoni e temporali specie su interne e Appennino. Temperature in calo, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: soleggiato al mattino con qualche fenomeno in Calabria; rovesci pomeridiani e locali temporali in Appennino, più frequenti fra Campania e Basilicata. Temperature in calo, con massime fra 25 e 29 gradi.

Giovedì 4 luglio

Nord: sole prevalente su buona parte delle regioni. Al pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi;

sole prevalente su buona parte delle regioni. Al pomeriggio graduale aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29 gradi; Centro: Soleggiato per gran parte della giornata. Al pomeriggio locali annuvolamenti in Appennino con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 25 e 30 gradi;

Soleggiato per gran parte della giornata. Al pomeriggio locali annuvolamenti in Appennino con qualche fenomeno. Temperature in aumento, massime tra 25 e 30 gradi; Sud: condizioni di variabilità con qualche acquazzone in Appennino tra Campania e Basilicata durante le ore diurne. Temperature stabili, massime tra 25 e 29 gradi.

Venerdì 5 luglio

Nord – Al nord ovest : nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture altrove. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite;

: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture altrove. : nubi sparse con ampie schiarite; Centro – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico e sulle Murge, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, sereno altrove.