Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta con la minaccia della pioggia: Italia spaccata, dove ci sarà il sole

Italia spaccata in due. Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta sono in evoluzione, ma già la Domenica delle Palme dovrebbe essere caratterizzata dalla pioggia, con rovesci e temporali, soprattutto al Centro-Nord. La situazione dovrebbe peggiorare in diverse regioni proprio con l’avvicinamento alla Pasqua.

Domenica delle Palme con vento forte e mareggiate

Il weekend della Domenica delle Palme, secondo gli esperti di 3bMeteo, sarà caratterizzato da un sensibile rinforzo dei venti su parte d’Italia.

Soprattutto sui bacini settentrionali e solo in parte quelli centrali, dove le raffiche attese potrebbero essere localmente superiori ai 70-80 km orari e non solo sul mare, ma anche in Valpadana.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 22 marzo

Nord: tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, salvo foschie o nubi basse al mattino sulla Val Padana e velature diffuse. Temperature stabili, massime tra 17 e 22 gradi;

Centro: prevale il sole salvo alcuni annuvolamenti al mattino in Abruzzo e sulle basse Marche dove non mancherà qualche pioggia, in esaurimento. Temperature stabili, massime tra 17 e 22 gradi;

Sud: a tratti instabile con rovesci sparsi sulle zone peninsulari in estensione al nord della Sicilia. Temperature in calo. Massime tra 14 e 19 gradi.

Sabato 23 marzo

Nord: peggiora al Nordovest con rovesci in estensione al Triveneto in giornata e con neve sulle Alpi in calo a 800m. Meglio in Emilia Romagna. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi;

Centro: annuvolamenti sulle regioni tirreniche e qualche pioggia in arrivo in Toscana. Soleggiato o al più velato sulle regioni adriatiche. Temperature stabili, massime tra 17 e 22 gradi;

Sud: addensamenti a carattere innocuo su Sardegna occidentale e tirreniche peninsulari. Più sole altrove. Temperature stabili. Massime tra 14 e 19 gradi.

Domenica 24 marzo

Nord: sole prevalente al mattino salvo nevischio sui confini alpini. Addensamenti dal pomeriggio su Triveneto ed Emilia Romagna, senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 13 e 16 gradi;

Centro: variabile sulle regioni adriatiche con piovaschi in estensione da Marche ad Abruzzo ed Umbria, più soleggiato sul versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 16 e 20 gradi;

variabile sulle regioni adriatiche con piovaschi in estensione da Marche ad Abruzzo ed Umbria, più soleggiato sul versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 16 e 20 gradi; Sud: in parte soleggiato, salvo addensamenti al mattino in Campania e la sera piovaschi sull’Appennino. Temperature stabili. Massime tra 15 e 19 gradi.

Meteo a Pasqua e Pasquetta, dove è prevista pioggia

Ma cosa succederà a Pasqua e Pasquetta?

Sull’Europa occidentale ci sarà una profonda saccatura atlantica che, dopo i primi effetti già nel weekend della Domenica delle Palme, causerà un peggioramento all’inizio della settimana che culmina con Pasqua.

Tra mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, infatti, l’attuale tendenza vorrebbe almeno altri due giorni di maltempo con piogge, temporali e venti forti: al momento, secondo gli esperti di 3bMeteo, la probabilità che si verifichi questa condizione è tra il 60%-70%.

Il tempo potrebbe però migliorare venerdì 29 marzo, più stabile, ma la vicinanza del vortice all’Europa occidentale potrebbe comunque far si che infiltrazioni umide e interessino le regioni del Nord Italia.