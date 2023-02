Previsioni meteo, l'anticiclone di San Valentino porta il sole sull'Italia: siccità al Nord, tregua in Sicilia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

L’Italia riassaggia la primavera. Dopo giorni di gelo e di pioggia, soprattutto sulla martoriata Sicilia, le temperature tornano a salire. Una buona notizia per l’isola, non altrettanto per il Nord Ovest del Paese, che soffre ancora di gravi condizioni di siccità. L’anticiclone di San Valentino, dunque, porterà condizioni meteo prevalentemente soleggiate, ma avremo anche a che fare anche con umidità nei bassi strati e quindi formazioni nebbiose nelle valli durante le ore più fredde, ristagno di inquinanti e forti inversioni termiche. Da giovedì, però, la situazione potrebbe cambiare. Ecco le previsioni meteo fino al weekend.

Arriva l’anticiclone di San Valentino

L’anticiclone di San Valentino, di matrice sub tropicale, sta deviando la traiettoria delle perturbazioni verso il nord e verso l’est dell’Europa, sottraendo l’Italia alla pioggia.

Come riportano gli esperti di 3bMeteo, è una buona notizia per la Sicilia, che ha visto giorni di severo maltempo, ma un male per il Nord Ovest, che ancora soffre di gravi condizioni di siccità.

Cosa può cambiare da giovedì

Questa situazione di blocco andrà avanti per alcuni giorni, anche se da metà settimana – soprattutto da giovedì – deboli infiltrazioni di correnti umide occidentali riusciranno a portare qualche annuvolamento sulle regioni tirreniche.

Ciò significa che avremo cieli più grigi, e forse anche la pioggia.

Il meteo della settimana fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 14 febbraio

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana orientale; locali gelate notturne in pianura. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16. gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso salvo banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana orientale; locali gelate notturne in pianura. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 16. gradi; Centro: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie e gelate notturne nei fondovalle appenninici. Temperature in lieve rialzo, massime tra 12 e 16 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie e gelate notturne nei fondovalle appenninici. Temperature in lieve rialzo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: residua variabilità su Salento, Calabria e Sicilia orientale, senza fenomeni di rilievo; sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 16 gradi.

Mercoledì 15 febbraio

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia nelle ore più freddo lungo il Po; entro sera nubi in aumento sulla Liguria di levante. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 12 e 17 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nebbia nelle ore più freddo lungo il Po; entro sera nubi in aumento sulla Liguria di levante. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime tra 12 e 17 gradi; Centro: nubi basse e qualche nebbia in Toscana, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi;

nubi basse e qualche nebbia in Toscana, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve aumento, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: cielo poco nuvoloso, salvo locale variabilità in Sardegna e sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Temperature in lieve calo, massime tra 11 e 15 gradi.

Giovedì 16 febbraio

Nord: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta, sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti;

nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta, sereno in Romagna e sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti; Centro: nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, sereno altrove;

nuvoloso con locali aperture sulla capitale e sulle pianure toscane, sereno altrove; Sud: nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure del versante tirrenico, con nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche. Sereno sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sul versante adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, sereno altrove. Nubi sparse con ampie schiarite sul Palermitano, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 17 febbraio

Nord: nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est, invece, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, sereno sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est, invece, nuvoloso con locali aperture sulle pianure venete, sereno sulle Dolomiti, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture altrove. Sull’adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno sul Gran Sasso;

nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture altrove. Sull’adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, sereno sul Gran Sasso; Sud: nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sul Catanese, nuvoloso con locali aperture sul Palermitano e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.