Previsioni meteo inverno 2024 tra gelo e neve, attesa per il vortice Polare: ondate di freddo dalla Siberia

L’inverno è ancora lontano e le temperature miti con cui inizia novembre lo spingono ancora più in là. Ma dopo il tempo soleggiato del Ponte di Ognissanti arriveranno freddo e neve? Le previsioni meteo delle prossime settimane, cosa dobbiamo aspettarci.

Domina l’anticiclone, sole e clima mite

Mentre Valencia in Spagna è in ginocchio per l’alluvione, sull’Italia domina l’anticiclone.

Tutto il Ponte di Ognissanti registrerà clima mite da Nord a Sud, con qualche nuvola e un po’ di nebbia nelle ore più fredde dalla Val Padana al Centro, isole comprese.

Fonte foto: Protezione Civile La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione in Emilia-Romagna (rischio idraulico sulla costa ferrarese e sulla pianura ferrarese) e allerta gialla in Veneto (anche qui rischio idraulico, nelle zone: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige) per la giornata di venerdì 1 novembre

Le temperature dovrebbero iniziare a calare leggermente nella giornata di domenica 3 novembre.

Le previsioni meteo regione per il Ponte dei santi e dei morti

Ma come sarà il meteo nel weekend lungo?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 1 novembre

Nord : permangono condizioni di tempo stabile e anticiclonico, talora con foschie dense e banchi di nebbia in Valpadana, localmente persistenti anche nelle ore diurne. Sole in montagna. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22 gradi;

: permangono condizioni di tempo stabile e anticiclonico, talora con foschie dense e banchi di nebbia in Valpadana, localmente persistenti anche nelle ore diurne. Sole in montagna. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22 gradi; Centro: tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie dense nottetempo e al mattino sulle valli appenniniche. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi;

tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie dense nottetempo e al mattino sulle valli appenniniche. Temperature stabili, massime tra 18 e 23 gradi; Sud: condizioni di stabilità su tutti i settori, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. Temperature stabili, massime tra 21 e 24 gradi.

Sabato 2 novembre

Nord : condizioni di tempo stabile ma con foschie dense e banchi di nebbia in Valpadana, localmente persistenti. Ben soleggiato in montagna e sulla Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21 gradi;

: condizioni di tempo stabile ma con foschie dense e banchi di nebbia in Valpadana, localmente persistenti. Ben soleggiato in montagna e sulla Liguria. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21 gradi; Centro: tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie mattutine sul versante adriatico e addensamenti bassi in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22 gradi;

tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie mattutine sul versante adriatico e addensamenti bassi in Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: condizioni di generale stabilità su tutti i settori, soleggiato salvo alcuni annuvolamenti sulle isole maggiori. Temperature stabili, massime tra 21 e 24 gradi.

Domenica 3 novembre

Nord: fosco in pianura per nubi basse e banchi di nebbia, localmente persistenti anche di giorno. Soleggiato sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo in pianura, massime tra 15 e 18 gradi;

fosco in pianura per nubi basse e banchi di nebbia, localmente persistenti anche di giorno. Soleggiato sui settori alpini e prealpini. Temperature in lieve calo in pianura, massime tra 15 e 18 gradi; Centro: tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie mattutine sul versante adriatico e locali nubi basse sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22 gradi;

tempo stabile e soleggiato, seppur con foschie mattutine sul versante adriatico e locali nubi basse sul Tirreno. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, locali annuvolamenti sulle isole maggiori. Temperature stabili, massime tra 21 e 24 gradi.

In inverno avremo gelo e neve?

La domanda, quindi, è inevitabile: viste le attuali temperature fuori stagione che inverno sarà? Avremo gelo e neve?

Secondo gli esperti di Meteo.it, ci sarà gelo intenso, ma comunque di breve durata, soprattutto nel Nord Italia, in particolare a dicembre e a gennaio. Ci si aspetta anche la neve.

A portare il freddo, dalla Siberia, sarà il vortice Polare, una grande struttura ciclonica di bassa pressione in cui c’è tutta l’aria fredda prodotta di continuo sulla calotta artica, che fuoriesce dal vortice quando trova sfogo.

Esporsi sull’intensità del vortice ad oggi è complicato, ma secondo le prime previsioni non sono escluse piogge abbondanti e forte vento.