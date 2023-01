Previsioni meteo, in Italia torna il sole ma la pioggia resiste in alcune città: allerta gialla in una regione

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Dopo giorni di freddo, una settimana all’insegna della stabilità. L’Italia, grazie all’anticiclone in fase di espansione dall’Atlantico verso l’Europa centrale, dovrebbe riabbracciare anche il sole, soprattutto nel prossimo weekend, anche se non dappertutto. Sbuffi di origine artica, infatti, potrebbero infiltrarsi dalle Alpi, con conseguenze anche sulla variabilità al Sud (con neve a quote collinari sul Molisano e sulla Campania, oltre a pioggia su Puglia, Calabria e Sicilia). Ecco le previsioni meteo fino al primo weekend di febbraio.

In quali città potrebbe piovere

Le regioni che potrebbero dover fare nuovamente i conti con la pioggia martedì 31 gennaio sono Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, sarà invece in prevalenza soleggiato il tempo al Centro-Nord.

Allerta gialla in Sardegna

Per la giornata di lunedì 30 gennaio, la Protezione civile ha diramato un bollettino in cui si evidenza una allerta gialla in zona Gallura, in Sardegna.

L’allerta riguarda “ordinaria criticità per rischio idraulico“.

Il meteo della settimana fino al weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Martedì 31 gennaio

Nord: tempo stabile con cielo generalmente sereno, offuscato da sottili velature in transito su Nordovest, Lombardia e Trentino. Temperature in lieve aumento, massime tra 10 e 13 gradi;

tempo stabile con cielo generalmente sereno, offuscato da sottili velature in transito su Nordovest, Lombardia e Trentino. Temperature in lieve aumento, massime tra 10 e 13 gradi; Centro: cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nebbie e nubi basse al mattino sui fondovalle toscani e umbri. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 14 gradi;

cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nebbie e nubi basse al mattino sui fondovalle toscani e umbri. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 14 gradi; Sud: variabilità con qualche pioggia su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in attenuazione in serata; neve dai 1000/1200m. Temperature in lieve rialzo, massime tra 10 e 15 gradi.

Mercoledì 1 febbraio

Nord: soleggiato, salvo addensamenti su Liguria centro-orientale e nubi serali sull’Appennino Emiliano. Al mattino nebbie in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 10 e 13 gradi;

soleggiato, salvo addensamenti su Liguria centro-orientale e nubi serali sull’Appennino Emiliano. Al mattino nebbie in Val Padana. Temperature stabili, massime tra 10 e 13 gradi; Centro: soleggiato sulle regioni adriatiche, inizialmente anche su quelle tirreniche ma con nubi in aumento serale. Temperature stabili, massime tra 9 e 14 gradi;

soleggiato sulle regioni adriatiche, inizialmente anche su quelle tirreniche ma con nubi in aumento serale. Temperature stabili, massime tra 9 e 14 gradi; Sud: nubi in graduale aumento su regioni tirreniche e isole con deboli piogge in serata, più soleggiato su adriatiche e ioniche. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 15 gradi.

Giovedì 2 febbraio

Nord: coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali e sulle Dolomiti (qui moderata o forte), sereno altrove;

coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali e sulle Dolomiti (qui moderata o forte), sereno altrove; Centro: nubi sparse con ampie schiarite su Roma, sereno altrove;

nubi sparse con ampie schiarite su Roma, sereno altrove; Sud: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali tirrenici, sulla dorsale calabra e sul litorale ionico. Nuvoloso con locali aperture sul Palermitano e sul Catanese, sereno altrove.

Venerdì 3 febbraio

Nord: nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali e sulle Dolomiti, così come sulle pianure emiliane. Sereno altrove;

nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali e sulle Dolomiti, così come sulle pianure emiliane. Sereno altrove; Centro: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sulla dorsale laziale e su quella adriatica. Schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sulla dorsale laziale e su quella adriatica. Schiarite altrove; Sud: sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, coperto con neve debole o moderata sulla dorsale campana. Sul versante adriatico, invece, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sereno su Sicilia e Sardegna.