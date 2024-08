Previsioni meteo Ferragosto con caldo da bollino rosso in 21 città, ma occhio ai temporali: dove pioverà

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Le previsioni meteo, per il giorno di Ferragosto, preannunciano ondate di calore lungo tutto lo Stivale, con temperature da bollino rosso. Previsto anche qualche temporale, ma le temperature resteranno infernali in tutta Italia, sopra i 30 gradi.

Ferragosto, previsioni meteo: caldo torrido e qualche temporale

Per giovedì 15 agosto, il cielo al Nord sarà generalmente sereno o poco nuvoloso sulle pianure. Lungo la giornata nubi in aumento su Alpi e Appennino con qualche rovescio diurno in sconfinamento alla Liguria. Temperature alte, con massime tra i 32 e i 36 gradi.

Anche al Centro dominerà il bel tempo e il caldo, con temperature che toccheranno picchi tra i 34 e i 39 gradi. Qualche possibile piovasco potrebbe verificarsi in qualche zona montuosa degli Appennini.

Fonte foto: ANSA

Clima torrido anche al Sud e in Sardegna dove il termometro, nelle ore più calde, segnerà tra i 35 e i 41 gradi. Nel pomeriggio si potrebbero manifestare locali piovaschi sull’Appennino Campano.

Meteo di mercoledì 14 agosto

La medesima situazione di Ferragosto si verificherà anche il 14 agosto. Stesse temperature torride lungo tutto lo Stivale. Unica differenza è che potrebbe esserci qualche piovasco e temporale in sconfinamento alle pianure orientali del Nord.

Ferragosto, le 21 città da bollino rosso

Come riferisce il Ministero della Salute, a Ferragosto, le città da bollino rosso, per quel che riguarda la canicola, sono 21. Al Nord Genova, Brescia, Bolzano, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Al Centro ‘allarme’ rosso per Ancona, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma.

Al Sud le città più calde saranno Bari, Campobasso, Napoli e Palermo.

Bollino giallo invece per Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria.

Per la giornata di mercoledì di 14, le città da bollino rosso sono invece 22: oltre alle 21 di Ferragosto, segnalata anche Cagliari.