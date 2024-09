Previsioni meteo del weekend con sole seguito da temporali: in quali regioni d'Italia è prevista la pioggia

Si prospetta un weekend all’insegna del maltempo in buona parte delle località italiane, tra temporali intensi e l’allerta in varie città a causa dei nubifragi. Non mancheranno, tuttavia, brevi momenti di sole e caldo, soprattutto al Sud e nelle isole maggiori. Di seguito, le previsioni meteo per le giornate di sabato 7 settembre e domenica 8 settembre.

Allerta maltempo, nubifragi in diverse città

Come riporta ilmeteo.it, prosegue l’allerta per le condizioni meteo avverse in Italia.

Nella giornata di domenica 8 settembre molte regioni del Centro-Nord saranno sotto osservazione per il rischio di nubifragi e allagamenti, con possibilità di accumuli pluviometrici eccezionali.

Fonte foto: ANSA

Le previsioni parlano di temporali in buona parte dell’Italia domenica 8 settembre

Si raccomanda la massima attenzione soprattutto in Liguria, Toscana, Lombardia e Lazio.

Le previsioni meteo per sabato 7 settembre

Nord: Prevalentemente soleggiato sulle pianure e lungo le coste. Tuttavia, nel pomeriggio si prevedono temporali sparsi sui rilievi alpini, con possibilità di rovesci isolati anche in pianura verso sera. Le temperature saranno ancora alte, con massime tra 30 e 35 gradi.

Centro: Tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche annuvolamento nel corso della giornata, soprattutto sugli Appennini. Le temperature saranno estive, con massime che toccheranno i 33-37 gradi.

Sud: Giornata decisamente calda, soprattutto in Sicilia e Sardegna, dove si potranno raggiungere i 38-39 gradi. Il sole sarà predominante su tutto il territorio, ma già dalla notte si noterà un peggioramento a partire dalle regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per domenica 8 settembre

Nord: L’instabilità sarà la protagonista della giornata, con forti temporali su Alpi e Appennini già dalle prime ore del mattino. Precipitazioni diffuse e intense interesseranno Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Attenzione ai nubifragi, che potrebbero provocare allagamenti. Le temperature subiranno un calo, con massime tra 25 e 30 gradi.

Centro: Piogge e temporali colpiranno soprattutto la Toscana e l’Umbria al mattino, estendendosi al Lazio nel corso della giornata. Anche qui si segnalano rischi di nubifragi, soprattutto nelle zone costiere e montuose. Temperature in lieve flessione, con massime tra 28 e 33 gradi.

Sud: Le regioni meridionali godranno di condizioni relativamente migliori, con sole prevalente fino al pomeriggio. Tuttavia, nelle ore serali sono previsti temporali intensi su Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Le temperature rimarranno elevate, con massime tra 30 e 35 gradi.