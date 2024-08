Previsioni meteo del weekend con sole e gran caldo da nord a sud, temperature a 40 gradi e notti tropicali

Italia nella morsa del caldo. L’anticiclone subtropicale porta un’ondata di calore in Italia e in buona parte dell’Europa centrale, con tanto sole e temperature in aumento fino a sfiorare i 40 gradi. Dal Nord al Sud, nel weekend e almeno nella prima parte della settimana di Ferragosto farà molto caldo in Italia, con picchi di 37-39°C sulle zone interne del Centrosud. Notti tropicali, temperature in aumento anche nelle ore serali e notturne con valori tipici della fascia tropicale. In diverse città si prevede il bollino rosso per le elevate temperature. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Bollino rosso, le città più calde nel weekend

Ecco le città più calde venerdì 9 e sabato 10 agosto, secondo il Ministero della Salute e il suo bollettino sulle ondate di calore.

Venerdì 9 agosto:

Brescia;

Campobasso;

Frosinone;

Latina;

Palermo;

Perugia;

Rieti;

Roma.

Fonte foto: ANSA

Sabato 10 agosto:

Brescia;

Campobasso;

Firenze;

Frosinone;

Latina;

Palermo;

Perugia;

Rieti;

Roma.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 9 agosto

Nord : In prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti diurni sui monti ma con fenomeni blandi o assenti. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 34 e 37;

: In prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti diurni sui monti ma con fenomeni blandi o assenti. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 34 e 37; Centro : Soleggiato al mattino, dal pomeriggio modesta attività cumuliforme in Appennino con locali temporali specie tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38;

: Soleggiato al mattino, dal pomeriggio modesta attività cumuliforme in Appennino con locali temporali specie tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38; Sud: Soleggiato con sviluppo di isolati acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e sulle interne siciliane. Temperature in lieve aumento, massime tra 33 e 38.

Sabato 10 agosto

Nord: Giornata soleggiata su tutti i settori, salvo annuvolamenti in sviluppo diurno sulle Alpi con al più qualche fenomeno sui settori occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 35 e 38;

Giornata soleggiata su tutti i settori, salvo annuvolamenti in sviluppo diurno sulle Alpi con al più qualche fenomeno sui settori occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 35 e 38; Centro: Soleggiato con scarsa attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, i fenomeni saranno isolati o del tutto assenti. Temperature in rialzo, massime tra 35 e 39;

Soleggiato con scarsa attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, i fenomeni saranno isolati o del tutto assenti. Temperature in rialzo, massime tra 35 e 39; Sud: Soleggiato con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, associati a locali fenomeni in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 33 e 38.

Domenica 11 agosto

Nord: Giornata soleggiata su tutte le regioni, nuvolosità pomeridiana sui rilievi alpini e prealpini, con fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 35 e 38;

Giornata soleggiata su tutte le regioni, nuvolosità pomeridiana sui rilievi alpini e prealpini, con fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature in ulteriore rialzo, massime tra 35 e 38; Centro: Soleggiato, salvo annuvolamenti nel pomeriggio in Appennino con fenomeni tra Emilia e Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 36 e 40;

Soleggiato, salvo annuvolamenti nel pomeriggio in Appennino con fenomeni tra Emilia e Toscana. Temperature in rialzo, massime tra 36 e 40; Sud: Prevalentemente soleggiato con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ma difficilmente associato a temporali. Temperature stabili o in ascesa, massime tra 33 e 38.

Caldo fino a Ferragosto

Secondo gli esperti di 3bMeteo, l’ondata di calore proseguirà anche nei prossimi giorni, almeno fino alla prima parte della settimana di Ferragosto.

Almeno fino a martedì 13 agosto la situazione non cambierà, con gran caldo da Nord a Sud e tempo soleggiato ovunque.

A seguire, a Ferragosto potrebbe arrivare una lieve attenuazione del gran caldo.

Un parziale cedimento dell’alta pressione potrebbe favorire il ritorno di qualche temporale, prima al Nord e poi al Centrosud.