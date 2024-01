Previsioni meteo con nuvole e piogge isolate nel weekend: le regioni più interessate in Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nubi e qualche isolata pioggia in arrivo nel weekend in Italia. Nel secondo weekend del 2024 l’Italia si troverà in una sorta di limbo pressorio, caratterizzato da un allontanamento dell’instabilità fredda al Sud nella giornata di sabato e dall’arrivo di addensamenti nuvolosi da ovest nella giornata di domenica. Gli annuvolamenti potranno portare qualche pioggia anche se nel complesso si tratterà di fenomeni deboli (almeno nella prima fase). Le previsioni meteo del weekend.

Allerta gialla in 2 regioni

Per venerdì 12 gennaio 2024 la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idraulico in:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

C’è anche un’allerta gialla per rischio temporali in:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

C’è anche un’allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend della Befana

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 12 gennaio

Nord: Soleggiato su tutte le regioni, ma con banchi di nebbia al mattino sulla Val Padana. Temperature in rialzo, con massime tra 7 e 11, ma ancora gelate notturne in pianura.

Centro: Soleggiato sul versante tirrenico, variabile su quello adriatico con piovaschi in Abruzzo in arrivo verso la serata. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 8 e 13.

Sud: Qualche pioggia o rovescio su Sicilia e bassa Calabria, in attenuazione; neve dai 1500m. Più soleggiato e asciutto altrove. Temperature stabili, con massime tra 9 e 14.

Sabato 13 gennaio

Nord: Giornata stabile e soleggiata, pur con banchi di nebbia sulla Val Padana r nubi in aumento in Liguria. Temperature in lieve diminuzione, con massime tra 5 e 9. Gelate nottetempo.

Centro: Tempo stabile e soleggiato pur con qualche nube sparsa sul versante adriatico, la sera in Toscana. Temperature in lieve calo, con massime tra 7 e 12.

Sud: Addensamenti su Puglia e Sicilia, ma senza fenomeni rilevanti, maggiori schiarite invece sulle restanti zone. Temperature stabili o in lieve diminuzione, con massime tra 9 e 13.

Domenica 14 gennaio

Nord: Sole sulle Alpi, grigio altrove per nebbie o nubi basse persistenti anche di giorno, qualche pioviggine in Liguria. Temperature stabili, con massime tra 6 e 10. Gelate nelle ore notturne.

Centro: Nubi in aumento sulle aree tirreniche con piovaschi verso sera e debole neve dai 1300m. Più soleggiato sull'Adriatico. Temperature in rialzo, con massime tra 8 e 13.

Nubi in aumento sulle aree tirreniche con piovaschi verso sera e debole neve dai 1300m. Più soleggiato sull’Adriatico. Temperature in rialzo, con massime tra 8 e 13. Sud: Nubi in aumento sulle regioni tirreniche con deboli piogge sulle zone peninsulari, tempo più soleggiato altrove. Temperature in rialzo, con massime tra 10 e 14.