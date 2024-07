Previsioni meteo con l'anticiclone delle Azzorre che porta sole e caldo africano, ma la pioggia colpirà ancora

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Caldo africano, ma anche pioggia. L’Italia si scrolla di dosso un po’ di instabilità grazie all’anticiclone delle Azzorre. Nel primo weekend di luglio si assisterà a un aumento delle temperature in tutto il Paese, anche se domenica 7 luglio il Nord Ovest dovrebbe essere oggetto di rovesci. Per il resto, la colonnina di mercurio che dovrebbe superare i 35-36 gradi in varie regioni. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Allerta meteo gialla in Veneto venerdì 5 luglio

La Protezione Civile, nel suo bollettino, diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di venerdì 5 luglio.

Nel dettaglio, si tratta di un allarme per rischio idraulico nelle zone:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Adige-Garda e monti Lessini

Po

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo, a Milano

Torna il caldo africano con l’anticiclone delle Azzorre, ma la pioggia resiste

Se è vero che torna il caldo africano, secondo gli esperti di 3bMeteo già nel corso del weekend l’anticiclone delle Azzorre sarà comunque eroso sul suo bordo settentrionale, favorendo il ritorno di qualche temporale al Nord, soprattutto su Piemonte e Alpi, ma attenzione anche a Liguria e Pianura padana.

Potrebbero registrarsi fenomeni violenti, con nubifragi, grandinate e improvvise raffiche di vento.

Da segnalare anche il ritorno della sabbia del Sahara, il pulviscolo del deserto sarà protagonista soprattutto domenica quando i cieli potranno venire ulteriormente offuscati dal passaggio anche di nubi medio-alte.

Nella prossima settimana l’anticiclone africano dovrebbe invece tornare a rinforzarsi, quantomeno nella prima parte, con picchi tra i 36 e i 38 gradi per diversi giorni: farà caldo anche di notte.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 5 luglio

Nord: in prevalenza soleggiato salvo modesta variabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi ma senza effetti degni di nota. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31 gradi;

in prevalenza soleggiato salvo modesta variabilità pomeridiana su Alpi e Prealpi ma senza effetti degni di nota. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31 gradi; Centro: prevalenza di sole su tutti i settori, salvo nel corso del pomeriggio formazione di addensamenti nuvolosi in Appennino ma senza effetti degni di nota. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 31 gradi;

prevalenza di sole su tutti i settori, salvo nel corso del pomeriggio formazione di addensamenti nuvolosi in Appennino ma senza effetti degni di nota. Temperature in lieve aumento, massime tra 27 e 31 gradi; Sud: prevale il sole su gran parte dei settori con locali nubi a evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime tra 27 e 32 gradi.

Sabato 6 luglio

Nord : nuvolosità in aumento sulle Alpi occidentali con locali piogge e temporali che interesseranno anche il Piemonte entro la sera. Temperature in generale aumento, massime tra 27 e 32 gradi;

: nuvolosità in aumento sulle Alpi occidentali con locali piogge e temporali che interesseranno anche il Piemonte entro la sera. Temperature in generale aumento, massime tra 27 e 32 gradi; Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, al pomeriggio qualche nube in formazione sull’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 34 gradi;

tempo stabile e in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, al pomeriggio qualche nube in formazione sull’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 29 e 34 gradi; Sud: condizioni di stabilità e tempo, poche nubi a evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, massime tra 29 e 33 gradi.

Domenica 7 luglio

Nord: instabile sulle Alpi con rovesci e qualche temporale, specie al pomeriggio, con locale coinvolgimento anche del Nord Ovest entro la sera. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi;

instabile sulle Alpi con rovesci e qualche temporale, specie al pomeriggio, con locale coinvolgimento anche del Nord Ovest entro la sera. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi; Centro: nuvolosità medio alta in transito, con qualche breve fenomeno a ridosso dell’Appennino entro il pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 33 gradi;

nuvolosità medio alta in transito, con qualche breve fenomeno a ridosso dell’Appennino entro il pomeriggio. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 33 gradi; Sud: condizioni di stabilità e tempo soleggiato ovunque, con velature in transito nel pomeriggio su Campania e Gargano. Temperature in aumento, massime tra 30 e 35 gradi.