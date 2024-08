Previsioni meteo caldo africano, temperature fino a 40 gradi con l'anticiclone: ma occhio ai temporali

Le previsioni meteo sul caldo africano della prima settimana di agosto vedono l’Italia rovente soprattutto nel weekend. Non sono da escludersi temporali improvvisi, come accaduto la scorsa settimana a Torino. Per il resto, l’anticiclone terrà in ostaggio il Paese, con diverse città ostaggio dell’afa. Ecco le previsioni fino al weekend.

Perché in Italia sta facendo molto caldo

Nella prima settimana di agosto arriverà sul Mediterraneo dell’alta pressione – scatenata dalle perturbazioni tra Scozia e Scandinavia, che porterà una matrice più calda, africana sul comparto iberico e una leggermente meno calda afro mediterranea sull’Italia, secondo quanto riferito da 3bMeteo.

Questa situazione potrebbe portare a qualche temporale di calore, generalmente sui rilievi alpini e appenninici, stimolato in una occasioni ma solo al Nord dal passaggio sull’Europa centrale di una perturbazione.

Fonte foto: ANSA Pioggia in piazza Duomo a Milano

Occhio al termometro, con massime non oltre i 36-37 gradi fino al weekend: dopodiché il caldo potrebbe aumentare fino ai 40 gradi.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 5 agosto

Nord: qualche nube al mattino tra Prealpi e pianure, pomeriggio con isolati temporali su Appennino Ligure e Alpi orientali. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 31 e 35 gradi;

qualche nube al mattino tra Prealpi e pianure, pomeriggio con isolati temporali su Appennino Ligure e Alpi orientali. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 31 e 35 gradi; Centro: stabile e soleggiato con qualche sporadico temporale di calore pomeridiano in sviluppo sull’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 36 gradi;

stabile e soleggiato con qualche sporadico temporale di calore pomeridiano in sviluppo sull’Appennino. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 36 gradi; Sud: soleggiato al mattino, pomeriggio con possibilità di temporali sull’Appennino peninsulare e insulare. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 32 e 37 gradi.

Martedì 6 agosto

Nord : soleggiato al mattino, pomeriggio con sviluppo di locali temporali su Alpi/Prealpi e Appennino, sporadicamente in pianura. Temperature previste in lieve rialzo, massime tra 32 e 36 gradi;

: soleggiato al mattino, pomeriggio con sviluppo di locali temporali su Alpi/Prealpi e Appennino, sporadicamente in pianura. Temperature previste in lieve rialzo, massime tra 32 e 36 gradi; Centro: soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano in Appennino, specie alta Toscana, Lazio e Abruzzo. Temperature poco variate, massime tra 32 e 37 gradi;

soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano in Appennino, specie alta Toscana, Lazio e Abruzzo. Temperature poco variate, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: soleggiato al mattino; dal pomeriggio sviluppo di acquazzoni o temporali su Appennino e interne siciliane. Temperature stabili o in lieve ascesa, massime tra 32 e 37 gradi.

Mercoledì 7 agosto

Nord: mattinata soleggiata, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi in locale propagazione entro sera ai settori di pianura. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi;

mattinata soleggiata, pomeriggio con temporali su Alpi e Prealpi in locale propagazione entro sera ai settori di pianura. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi; Centro: soleggiato, ma con acquazzoni e locali temporali pomeridiani in Appennino, specie tra Marche e Abruzzo. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi;

soleggiato, ma con acquazzoni e locali temporali pomeridiani in Appennino, specie tra Marche e Abruzzo. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi; Sud: tempo soleggiato al mattino; pomeriggio con formazione di acquazzoni o temporali in Appennino e sulle interne siciliane. Temperature senza grosse variazioni, massime tra 32 e 37 gradi.

Giovedì 8 agosto

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, sereno altrove;

nubi sparse con ampie schiarite. : nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, sereno altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

– : sereno sui litorali e sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, sereno sulle pianure, coperto con pioggia debole sulla dorsale campana, piogge di forte intensità sulla dorsale calabra. Sull’adriatico: sereno sul litorale adriatico, coperto con pioggia debole sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge, Piogge di forte intensità sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori: coperto con pioggia debole su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Venerdì 9 agosto

Nord – Al nord ovest : sereno. Al nord est : sereno;

: sereno. : sereno; Centro – Sul tirreno : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico : sereno.

– : nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. : sereno. Sud – Sul tirreno: sereno sulle pianure e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico: sereno. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, sereno altrove.

Le previsioni meteo sul caldo africano a Ferragosto

Gli esperti di 3bMeteo prevedono che nella settimana dal 12 al 19 agosto, quindi quella di Ferragosto, potrebbe regalare una tregua dal caldo africano, anche se solo in una parte dell’Italia.

Secondo le previsioni, infatti, l’anticiclone potrebbe indebolirsi al Nord (tendenza comunque da aggiornare).