Caldo africano a ottobre con l'anticiclone dopo alluvioni e maltempo: sole e temperature fino a 30 gradi

Le previsioni meteo della fine della seconda settimana di ottobre vedono l’Italia in ripresa, con il maltempo che dovrebbe iniziare a dare un po’ di tregua dopo la pioggia incessante caduta negli ultimi giorni soprattutto in Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia, dove però in alcune zone resiste l’allerta rossa. Nella seconda parte del mese dovrebbe però arrivare il caldo africano, portato in dote dall’anticiclone: occhio alle temperature, in alcune regioni potrebbero toccare anche i 30 gradi, decisamente oltre le medie stagionali.

Allerta meteo rossa in Lombardia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per la giornata di venerdì 11 ottobre.

L’allarme riguarda il rischio idraulico nella zona della Pianura centrale.

Fonte foto: Protezione Civile

Allerta meteo arancione in 3 regioni

Per rischio idraulico in:

Lombardia: Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Alta pianura orientale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Per rischio idrogeologico in:

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Allerta meteo gialla in 4 regioni

Rischio idraulico

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Rischio idrogeologico

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano

Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Nodo Idraulico di Milano Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo nel weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 11 ottobre

Nord : pressione in aumento con tempo più soleggiato su tutti i settori e qualche locale addensamento nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi;

: pressione in aumento con tempo più soleggiato su tutti i settori e qualche locale addensamento nuvoloso. Temperature stabili, massime tra 17 e 21 gradi; Centro: pressione in aumento; condizioni di tempo più stabile e soleggiato, eccezion fatta per qualche isolato fenomeno su Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24 gradi;

pressione in aumento; condizioni di tempo più stabile e soleggiato, eccezion fatta per qualche isolato fenomeno su Appennino settentrionale. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24 gradi; Sud: prevale il sole ma con residui annuvolamenti sull’area tirrenica con qualche occasionale e debole fenomeno. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi.

Sabato 12 ottobre

Nord : tempo in prevalenza soleggiato sul Nordest, aumento della nuvolosità al Nordovest con qualche debole pioggia in arrivo. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 20 gradi;

: tempo in prevalenza soleggiato sul Nordest, aumento della nuvolosità al Nordovest con qualche debole pioggia in arrivo. Temperature in lieve calo, massime tra 16 e 20 gradi; Centro: pressione in aumento con condizioni di tempo stabile e soleggiato; locali foschie e banchi di nebbia al mattino nelle valli. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 25 gradi;

pressione in aumento con condizioni di tempo stabile e soleggiato; locali foschie e banchi di nebbia al mattino nelle valli. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 25 gradi; Sud: prevale il sole con qualche innocuo annuvolamento marittimo sull’area tirrenica, non sono previsti fenomeni. Temperature invariate, massime tra 22 e 26 gradi.

Domenica 13 ottobre

Nord : nuvolosità variabile, con ampie schiarite e senza effetti degni di nota; più nubi invece sulla Liguria con qualche debole precipitazione. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21 gradi;

: nuvolosità variabile, con ampie schiarite e senza effetti degni di nota; più nubi invece sulla Liguria con qualche debole precipitazione. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21 gradi; Centro: tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, con qualche addensamento nuvoloso a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 24 gradi;

tempo in prevalenza stabile e soleggiato ovunque, con qualche addensamento nuvoloso a carattere sparso. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 24 gradi; Sud: giornata nel complesso stabile e soleggiata su tutti i settori con qualche velatura di passaggio. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 22 e 27 gradi.

Quando arriva il caldo e l’anticiclone africano a ottobre

In Italia, i nubifragi hanno colpito soprattutto il Nord, l’Emilia-Romagna e le Marche nelle ultime settimane.

Da venerdì 11 ottobre, però, la situazione dovrebbe iniziare a cambiare grazie all’anticiclone che porterà sul Paese un’ondata di caldo africano nella seconda metà di ottobre.

Temperature oltre le medie stagionali, potrebbero addirittura toccarsi i 30 gradi su Sicilia e Sardegna.