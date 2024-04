Previsioni freddo annunciano la fine dell’ondata di calore, dalla prossima settimana aumenta rischio nubifragi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo l’ondata di calore che ha fatto vivere nell’ultima settimana una sorta di “finta estate” all’Italia, la prossima settimana freddo e maltempo torneranno ad affacciarsi. Le previsioni meteo indicano un colpo di coda, che a partire da martedì 16 porterà in Italia il rischio di nubifragi.

Previsioni di rischio eventi estremi

Il caldo anomalo, con temperature anche fino a 30°C (percepiti 32-33°), incontrerà il freddo in arrivo dall’Nord-Est europeo. Il colpo di coda dell’inverno e la finta estate percepita in questa settimana, si scontreranno. In termini non tecnici si può descrivere l’evento come “zona di convergenza” nella quale aria molto calda africana e aria fredda di origine polari si incontrano.

In questo spazio di incontro avvengono i maggiori contrasti e i più pericolosi, che hanno la forza di generare un evento meteo estremo. In questo caso, dicono gli esperti, è possibile che si vada incontro a un nubifragio, ovvero all’allagamento e all’alluvione lampo, con pericolose grandinate in particolare sulle regioni del Nord-Est e parte del Centro-Sud.

Eventi attesi in Italia

Il freddo, anche se non per molto, tornerà in Italia. Gli eventi estremi più attesi nella prossima settimana sono un abbassamento complessivo delle temperature, passando dai 28-30°C attuali ai 10/15°C. Sulle Alpi le temperature scenderanno anche fino a 6/8°C.

È proprio al nord dove si concentreranno i maggiori rischi. A partire da metà settimana si attengono venti con raffiche superiori a 50-70 km/h, grandine e temporali. In Veneto tornerà anche la neve fino ai 600 metri.

La situazione meteo in Europa

La massa di aria fredda è in arrivo dalle regioni Nord dell’Europa, così come la massa d’aria calda è salito dall’Africa. L’Italia non è l’unica zona colpita dall’avvicinarsi delle due masse di temperature differenti. Nei prossimi giorni l’Europa sarà spaccata in due: la zona settentrionale e centrale da lunedì 15 aprile subirà una svolta fredda, che farà crollare le temperature sotto la media (in particolare in Regno Unito, Penisola Scandinava, Danimarca, Germania e Francia).

Al contrario sulla Penisola Iberica salirà l’anticiclone africano, che porterà su Spagna e Portogallo temperature anche fino a 30°C, con temperature superiori alla media stagionale di ben +8-9°C.