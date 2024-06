Previsioni e allerta meteo in 5 regioni con temporali e grandine al Nord, anticiclone africano e caldo al Sud

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Italia spaccata in due. Nella seconda settimana di giugno la pioggia, con temporali e nubifragi, colpirà il Nord, allerta in 5 regioni. Al Sud invece l’anticiclone africano continuerà a imperare con sole e caldo. Le previsioni meteo.

Allerta meteo in 5 regioni

Per lunedì 10 giugno la Protezione civile ha diramato una allerta arancione in Lombardia per rischio temporali.

Le zone colpite dovrebbero essere: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale.

Fonte foto: 123RF

Quindi, allerta gialla in 5 regioni.

Allerta gialla per rischio idraulico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Allerta gialla per rischio temporali

Lombardia: Valcamonica

Valcamonica Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Trento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Allerta gialla per rischio idrogeologico

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Anticiclone africano al Sud

Secondo gli esperti di 3bMeteo, invece, al Sud l’anticiclone africano continuerà a dominare, con temperature che potranno raggiungere i 36-38 gradi, soprattutto in:

Sicilia;

Calabria.

Le previsioni meteo regione per regione della settimana

Ma come sarà il meteo della settimana?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 10 giugno

Nord : tempo instabile con possibili acquazzoni e temporali in particolare su Lombardia e Triveneto; non mancheranno fasi asciutte e soleggiate. Temperature in calo, massime tra 23 e 27 gradi;

: tempo instabile con possibili acquazzoni e temporali in particolare su Lombardia e Triveneto; non mancheranno fasi asciutte e soleggiate. Temperature in calo, massime tra 23 e 27 gradi; Centro: nuvolosità variabile su Toscana, Umbria e alto Lazio con qualche pioggia intermittente. Più soleggiato invece altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 26 e 31 gradi;

nuvolosità variabile su Toscana, Umbria e alto Lazio con qualche pioggia intermittente. Più soleggiato invece altrove. Temperature in diminuzione, massime tra 26 e 31 gradi; Sud: persistono condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo, massime comprese tra 30 e 34 gradi.

Martedì 11 giugno

Nord : tempo instabile con piogge e temporali specie tra Alpi e pianure a nord del Po, localmente di forte intensità. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi;

: tempo instabile con piogge e temporali specie tra Alpi e pianure a nord del Po, localmente di forte intensità. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi; Centro: condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti limitati ad Umbria e Marche con possibilità per qualche precipitazione. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi;

condizioni di tempo in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti limitati ad Umbria e Marche con possibilità per qualche precipitazione. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi; Sud: condizioni di stabilità atmosferica con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Temperature pressoché stazionarie, massime comprese tra 30 e 34 gradi.

Mercoledì 12 giugno

Nord: un nuovo impulso di aria fresca apporta una marcata instabilità atmosferica, con frequenti acquazzoni e temporali, anche di forte intensità e con possibili grandinate. Temperature in calo, massime tra 21 e 25 gradi;

un nuovo impulso di aria fresca apporta una marcata instabilità atmosferica, con frequenti acquazzoni e temporali, anche di forte intensità e con possibili grandinate. Temperature in calo, massime tra 21 e 25 gradi; Centro: nubi sparse e schiarite con addensamenti associati a qualche precipitazione tra Umbria e Marche. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 30 gradi;

nubi sparse e schiarite con addensamenti associati a qualche precipitazione tra Umbria e Marche. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 30 gradi; Sud: sole prevalente con passaggio di nubi alte e stratiformi, qualche fenomeno pomeridiano sulla Lucania. Temperature stabili, massime tra 30 e 34 gradi.

Giovedì 13 giugno

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite. Al nord est : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, coperto con pioggia moderata in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti;

nubi sparse con ampie schiarite. : coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, coperto con pioggia moderata in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti; Centro – Sul tirreno : coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’adriatico : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sulle subappenniniche e sul Gran Sasso, sereno sulla dorsale;

– : coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. : nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sulle subappenniniche e sul Gran Sasso, sereno sulla dorsale; Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno altrove. Sull’adriatico: sereno sulle Murge e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, sereno altrove.

Venerdì 14 giugno

Nord – Al nord ovest: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est : sereno sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove;

nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nuvoloso con locali aperture sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. : sereno sulle pianure emiliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove; Centro – Sul tirreno : sereno sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. Sull’adriatico : sereno sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso.

– : sereno sui litorali e sulla capitale, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana e sulla dorsale laziale. : sereno sui litorali e sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sul Gran Sasso. Sud – Sul tirreno: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, sereno altrove. Sull’adriatico: nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: sereno sulla Costa Smeralda e su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.