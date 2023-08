Previsione meteo con temperature in rialzo e cielo sereno: l'"autunno" è finito ma niente grande caldo

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

L'”autunno” è già finito in Italia ma nei prossimi giorni le temperature, seppur in aumento, non andranno oltre la media (a eccezione di alcuni casi isolati). C’è da attendersi qualche disturbo instabile sull’estremo Nordest perché sarà lambito dalle code delle perturbazioni destinate all’Est Europa. Ecco cosa ci aspetta fino al prossimo weekend.

Le previsioni meteo regione per regione

Ma come sarà il meteo fino al weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, secondo gli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 7 agosto

Nord: Giornata all’insegna del bel tempo, salvo un po’ di variabilità su Veneto e Friuli Venezia Giulia con isolati piovaschi diurni. Temperature in lieve calo, con massime tra 26 e 29 gradi.

Giornata all’insegna del bel tempo, salvo un po’ di variabilità su Veneto e Friuli Venezia Giulia con isolati piovaschi diurni. Temperature in lieve calo, con massime tra 26 e 29 gradi. Centro: Giornata perlopiù soleggiata, eccezion fatta per locali rovesci sulle zone adriatiche, in esaurimento entro sera. Temperature in lieve calo, con massime tra 26 e 30.

Giornata perlopiù soleggiata, eccezion fatta per locali rovesci sulle zone adriatiche, in esaurimento entro sera. Temperature in lieve calo, con massime tra 26 e 30. Sud: Prevalenza di bel tempo anche sulle regioni meridionali salvo qualche piovasco la sera in Puglia e nubi sul basso Tirreno. Temperature stabili, con massime tra 28 e 33.

Fonte foto: ANSA Turista accaldata a Roma.

Martedì 8 agosto

Nord: Tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con qualche sottile velatura in transito in giornata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 26 e 30 gradi.

Tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con qualche sottile velatura in transito in giornata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 26 e 30 gradi. Centro: Condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno, con qualche innocua nube diurna sulle zone appenniniche. Temperature senza variazioni, con massime tra 26 e 30.

Condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno, con qualche innocua nube diurna sulle zone appenniniche. Temperature senza variazioni, con massime tra 26 e 30. Sud: Tempo stabile e soleggiato, con qualche isolato annuvolamento sui settori tirrenici e su quelli ionici. Temperature senza variazioni di rilievo, con massime tra 28 e 32.

Mercoledì 9 agosto

Nord: Condizioni anticicloniche con tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube solo sulle Alpi orientali. Temperature in lieve aumento, con massime tra 27 e 31 gradi.

Condizioni anticicloniche con tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, qualche innocua nube solo sulle Alpi orientali. Temperature in lieve aumento, con massime tra 27 e 31 gradi. Centro: Condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno, con qualche innocua nube diurna sull’Appennino Toscano. Temperature in lieve aumento, con massime tra 27 e 31.

Condizioni di stabilità e bel tempo con cielo sereno, con qualche innocua nube diurna sull’Appennino Toscano. Temperature in lieve aumento, con massime tra 27 e 31. Sud: Tempo stabile e soleggiato, con qualche isolato annuvolamento sulle coste ioniche. Temperature in lieve aumento, con massime tra 28 e 33.

Giovedì 10 agosto (tendenza)

Nord: al nord ovest nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno altrove. Al nord est nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, sereno altrove.

nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno altrove. nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, sereno altrove. Centro: sul Tirreno nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove.

nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove. Sud: sul Tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, sereno sulle aree subappenniniche e sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull’Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori sereno.

Venerdì 11 agosto (tendenza)

Nord: al nord ovest nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Al nord est nubi sparse con ampie schiarite.

nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. nubi sparse con ampie schiarite. Centro: sul Tirreno nubi sparse con ampie schiarite. Sull’Adriatico sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

nubi sparse con ampie schiarite. sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sud: sul Tirreno sereno sui litorali e sulle pianure, nubi sparse con ampie schiarite sulle aree subappenniniche e sulla dorsale campana, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale calabra. Sull’Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori nubi sparse con ampie schiarite sulle aree interne sarde, sereno altrove.

Sabato 12 agosto (tendenza)

Nord: al nord ovest nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, sereno altrove.

nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, sereno altrove. Centro: sul Tirreno sereno sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull’Adriatico sereno.

sereno sulla capitale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. sereno. Sud: sul Tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra, sereno altrove. Sull’Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori sereno altrove.

Tra anticiclone africano e depressione scandinava

Il vortice di bassa pressione che si è organizzato tra la Scandinavia e il Baltico darà un grande aiuto all’Italia nel tenere a bada l’avanzata dell’anticiclone africano sul Mar Mediterraneo.

Le correnti in quota relative al minimo non permetteranno al promontorio africano di avanzare più di tanto dalla Penisola Iberica, dove il caldo sarà invece molto intenso. In Italia è atteso un riscaldamento più consistente nel weekend.

Bollettini verdi in tutta Italia per ondate di calore

Il ministero della Salute, intanto, ha diffuso l’elenco dei bollettini sulle ondate di calore per le giornate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 agosto.

Per queste tre giornate, in tutta Italia, è previsto bollettino verde, senza criticità di rilievo.